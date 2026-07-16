Призначення Ігоря Клименка в Міноборони відклали

Верховна Рада України на засіданні у четвер, 16 липня 2026 року, не розглядатиме питання про призначення чинного керівника МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Процес визначення нового очільника оборонного відомства фактично поставлено на паузу через відсутність консолідованої підтримки в сесійній залі.

Про це повідомили народні депутати, які деталізували перебіг засідання та внутрішньофракційних дискусій.

«Голосів станом на зараз немає»

За словами народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка, кандидатура Ігоря Клименка наразі не здатна набрати необхідні 226 голосів для затвердження на посаді керівника Міністерства оборони України.

Нардеп прямо вказав на відсутність підтримки серед парламентарів:

📢 «На Клименка, як міністра оборони, голосів станом на зараз немає. Відповідно сьогодні голосувати його ніхто не буде», – повідомив депутат.

Железняк уточнив, що монобільшість під час засідання фракції «Слуга народу» погодила загальний список кандидатів до нового урядового кабінету на чолі з новопризначеним прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Проте кадрові призначення за президентською квотою — очільників Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони — вирішили розглядати окремо.

Позачергове засідання фракції

Для вирішення кадрової суперечки керівництво монобільшості планує провести додаткові консультації безпосередньо у будівлі парламенту. Народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко підтвердила, що питання керівництва Міноборони потребує окремого обговорення серед народних обранців:

📢 «На прохання народних депутатів, після голосування за прем’єр-міністра та КМУ голова фракції Давід Арахамія анонсував окреме засідання фракції по Міноборони», – зазначила вона.

За інформацією депутатів, це засідання має розпочатися приблизно о 16:00, одразу після завершення голосування за основний склад нового Кабінету Міністрів України.

Проте, народний депутат України Ярослав Железняк все-таки повідомив, що внесено кандидата на посаду нового міністра МВС замість Клименка:

📢 «Ну поки все йде по плану (тому що поганий) – тому що на МВС вносять саме Вигівського».

Відмова кандидата та доля попереднього міністра

Ситуацію ускладнює інформація, яка почала активно поширюватися у кулуарах Верховної Ради та профільних Telegram-каналах. Згідно з цими даними, Ігор Клименко може особисто відмовитися від пропозиції очолити Міністерство оборони та продовжить роботу на чолі Міністерства внутрішніх справ. Наразі триває перевірка цієї інформації.

Паралельно з цим стало відомо про подальші плани колишнього очільника оборонного відомства Михайла Федорова. Після відставки уряду шостий президент України В.О. Зеленський запропонував Федорову залишитися в урядовій команді у статусі радника глави держави.

Проте ексміністр оборони відхилив цю пропозицію, заявивши, що планує зосередитися на роботі поза офіційними посадами в Офісі Президента, продовжуючи допомагати Силам оборони у сфері військових технологій та інновацій.