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ЄС відкрив шостий переговорний кластер для України

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС відкрив шостий переговорний кластер для України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У вівторок, 14 липня 2026 року, Європейський Союз офіційно відкрив шостий переговорний кластер «Зовнішні відносини» в межах процесу вступу України до блоку. Це рішення було ухвалене під час міждержавної конференції у Брюсселі та підтверджене єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Відкриття цього кластера знаменує перехід до глибинної координації міжнародної, торговельної та оборонної політики України з європейськими стандартами.

📢 «Це основна тематична група в рамках переговорів про вступ до ЄС, яка встановлює параметри того, як країни-кандидати узгоджують свою міжнародну, торговельну та оборонну політику з політикою ЄС», – йдеться в повідомленні.

Що передбачає шостий кластер?

Кластер «Зовнішні відносини» є комплексною тематичною групою, яка визначає, як країна-кандидат узгоджує свої дії з політикою ЄС. Він складається з двох фундаментальних розділів:

  • Розділ 30 — Зовнішні відносини: охоплює спільну торговельну політику, гуманітарну допомогу та співробітництво в галузі розвитку. Україна має привести своє торговельне законодавство у відповідність до міжнародних зобов’язань та стандартів ЄС.
  • Розділ 31 — Зовнішня, безпекова та оборонна політика: передбачає повну гармонізацію позицій у зовнішній політиці, зокрема щодо санкційної політики, політичних декларацій та обмежувальних заходів.

Відкриття кластера стало можливим після того, як країни-члени ЄС, зокрема Угорщина, погодили відповідне рішення. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що цей етап відображає реальність, у якій Україна та ЄС уже працюють пліч-о-пліч.

Процес вступу та наступні кроки

В Єврокомісії підкреслюють, що вступ до ЄС залишається процесом, який базується виключно на досягненнях та заслугах. Протягом усього переговорного періоду проводитиметься ретельний моніторинг прогресу в імплементації законодавства.

📢 «Вступ до ЄС – це процес, що базується на заслугах. Моніторинг прогресу в узгодженні з правовою базою ЄС та відповідними європейськими стандартами та їх імплементації триватиме протягом усіх переговорів», – попередили в Єврокомісії.

Нагадаємо, що 15 червня 2026 року сторони вже відкрили перший і найважливіший переговорний кластер «Основи». Відкриття другого за рахунком кластера підтверджує динаміку руху України до членства в Євросоюзі.

Терміни відкриття наступних чотирьох кластерів залишаються предметом дискусій. Відкриття «Зовнішніх відносин» демонструє високий рівень довіри до України як до стратегічного партнера.

Україна продовжує виконувати всі необхідні кроки для забезпечення відповідності європейським стандартам безпеки, оборони та вільної торгівлі.

👉 Нагадаємо, що переговори про вступ до Європейського Союзу структуровані за 35 розділами, з яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів. Вони відкриваються поступово.

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