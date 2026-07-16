Кремінська громада виділила понад 2,3 млн грн на допомогу мешканцям

Влада Кремінської громади продовжує підтримувати своїх мешканців, які опинилися у скрутному становищі через війну та евакуацію. За результатами останнього засідання профільної комісії з питань надання соціальної матеріальної допомоги, ухвалено рішення про виплату грошової підтримки для 196 заявників.

💶 Загальний бюджет виділених на ці потреби коштів становить 2,38 мільйона гривень.

Пріоритет — оздоровлення дітей та медичні потреби

Найбільшу частину фінансування спрямували на підтримку родин із неповнолітніми дітьми, а також на компенсацію витрат на лікування важких захворювань.

📊 Розподіл медичної та дитячої допомоги:

1,41 млн грн отримають 134 родини з дітьми для фінансування їхнього оздоровлення, відпочинку та проходження медичної реабілітації.

отримають 134 родини з дітьми для фінансування їхнього оздоровлення, відпочинку та проходження медичної реабілітації. 585 тис. грн виділено 30 жителям громади на покриття витрат, пов’язаних із лікуванням різноманітних хвороб.

виділено 30 жителям громади на покриття витрат, пов’язаних із лікуванням різноманітних хвороб. 170 тис. грн розподілили між п’ятьма заявниками як компенсацію за вже проведені складні хірургічні втручання.

розподілили між п’ятьма заявниками як компенсацію за вже проведені складні хірургічні втручання. 35 тис. грн передбачили для лікування онкологічного захворювання в одного заявника.

Соціальні виплати для вразливих категорій громадян

Окрім медичних потреб, комісія затвердила фінансові виплати для інших категорій мешканців громади:

11 літніх людей отримають сумарно 63 тисячі гривень.

отримають сумарно 63 тисячі гривень. Дві особи з інвалідністю з дитинства отримають загалом 70 тисяч гривень.

отримають загалом 70 тисяч гривень. Одна багатодітна родина отримає виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

отримає виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Один опікун дітей, позбавлених батьківського піклування, отримає підтримку у сумі 5 тисяч гривень.

дітей, позбавлених батьківського піклування, отримає підтримку у сумі 5 тисяч гривень. Три заявники отримають сумарно 15 тисяч гривень на закупівлю твердого палива для опалювального сезону.

отримають сумарно 15 тисяч гривень на закупівлю твердого палива для опалювального сезону. Чотири родини отримають загалом 20 тисяч гривень на організацію поховання родичів.

⚠️ Важливо: правила надання допомоги дещо змінилися

Місцева влада звертає увагу мешканців громади на оновлені вимоги до оформлення деяких видів матеріальної підтримки.

Відтепер компенсація витрат на оперативне втручання здійснюється виключно після фактичного проведення операції. Для отримання коштів обов’язково потрібно надати відповідні медичні довідки, чеки або офіційні виписки з лікувального закладу.

Крім того, матеріальна підтримка на лікування хронічних захворювань відтепер надається лише один раз. Повторні звернення громадян за цим напрямком допомоги комісія більше не розглядатиме.

Куди звертатися для оформлення виплат

Для отримання детальнішої інформації щодо переліку документів, оформлення та виплати соціальної матеріальної допомоги мешканці громади можуть звертатися за телефоном:

📞 066 757 36 92

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація запровадила дієвий механізм допомоги для своїх жителів, які вирішили придбати власне житло в евакуації. Адміністрація підтримує тих мешканців громади, які долучаються до іпотечної програми «Держмолодьжитло» у співпраці з KfW/CEB (БРРЄ) «Житло для ВПО».