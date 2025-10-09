Кабмін затвердив критерії країн для множинного громадянства

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що визначає критерії для держав, з якими Україна зможе впроваджувати практику множинного громадянства. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Facebook у середу, 8 жовтня.

📢 «Сьогодні ми визначили критерії держав, з якими буде можливість спрощеного набуття громадянства України, запровадження інституту множинного громадянства. Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і надійних союзників України», — зазначив глава МЗС.

Згідно з рішенням уряду, Україна враховуватиме такі критерії:

членство держави в G7 ;

; членство в Європейському Союзі ;

; застосування санкцій проти росії за збройну агресію проти України;

проти росії за збройну агресію проти України; підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;

України; позиція держави під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність стратегічного або іншого виду партнерства з Україною;

з Україною; рівень і перспективи розвитку двосторонніх відносин ;

; фінансова підтримка України;

України; інші фактори, що можуть впливати на національні інтереси України у зовнішній та внутрішній політиці.

За словами Сибіги, ці нововведення насамперед орієнтовані на українські громади за кордоном. Етнічні українці, які мають паспорти інших держав, зможуть отримати українське громадянство, не втрачаючи наявне іноземне.

☝️ Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям мати множинне громадянство, а 15 липня його підписав шостий президент України Володимир Зеленський. Документ набуде чинності 16 січня 2026 року.