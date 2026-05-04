Правоохоронці провели 44 обшуки у посадовців ТЦК по всій Україні

Денис Молотов
Фото: Національна поліція України / 04.05.2026

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного збагачення серед керівного складу територіальних центрів комплектування (ТЦК). Проведено 44 обшуки у 16 регіонах України. Про це повідомила Нацполіція в понеділок, 4 травня.

За даними Нацполіції, слідчі документують факти зловживань як серед чинних, так і колишніх посадовців ТЦК та СП. Більшість фігурантів обіймали керівні посади — від начальників відділів і груп до вищих керівників.

📊 Масштаб незаконного збагачення

Загальна сума задокументованого незаконного збагачення та недостовірного декларування становить майже 92 мільйони гривень.

Особливо резонансним є епізод із начальником РТЦК в Одесі. За час перебування на посаді він суттєво покращив свій матеріальний стан і набув активів на суму понад 45 мільйонів гривень.

📢 «Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 млн грн. Один із фігурантів – начальник РТЦК в Одесі – за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Серед інших прикладів:
  • Помічник начальника одного з об’єднаних МТЦК — розбіжність між задекларованими активами та реальним майном становить 10 млн грн.
  • Колишній офіцер відділення рекрутингу та комплектування — 6,6 млн грн.

📢 «До прикладу, сума розбіжності між активами в декларації одного з помічників начальника об’єднаного МТЦК та СП та реальним станом становить 10 млн грн, а колишнього офіцера відділення рекрутингу та комплектування вже іншого РТЦК – 6,6 млн грн», – розповіли в поліції.

🔍 Результати обшуків

Обшуки проводилися за місцями проживання підозрюваних, у службових приміщеннях та транспортних засобах. Правоохоронці вилучили:

  • автомобілі Tesla різних моделей;
  • мотоцикли;
  • значні суми готівки в гривнях та іноземній валюті;
  • договори, зокрема договір про отримання безповоротної фінансової допомоги в 1 мільйон гривень.

Поліція вважає, що такі документи могли використовуватися для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Усі факти перевірятимуться в межах кримінальних проваджень.

⚖️ Адміністративні порушення

Паралельно з кримінальними справами за кілька днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Зокрема за статтями:

  • 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва);
  • 172-6 (порушення вимог фінансового контролю);
  • 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують збирати доказову базу для оголошення підозр фігурантам.

