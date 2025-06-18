Парламент ухвалив закон про множинне громадянство

Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроєкт №11469, який вводить інститут множинного громадянства. Про це у середу, 18 червня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

📢 «Парламент прийняв в цілому закон про введення інституту множинного громадянства в Україні №11469. За – 243. Всі правки врахували як було у редакції комітету», — написав Железняк.

🔹 Водночас проти проголосували 19 депутатів, ще 9 утримались. 34 народних обранців не взяли участі в голосуванні.

☝️ Ініціатором законопроєкту був шостий президент України Володимир Зеленський, який подав його на розгляд парламенту в серпні 2024 року. Вже 17 грудня того ж року Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні.

Зеленський раніше пояснював, що ухвалення закону про інститут множинного громадянства сприятиме поверненню українців, які отримали іноземні паспорти, до активного життя в українському суспільстві.

👉 Також нагадаємо, що повномасштабне вторгнення рф призвело до серйозного загострення демографічної ситуації в Україні, зокрема до значного скорочення кількості молоді. Про це йдеться у проєкті урядової концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України: покоління стійкості – 2030».

📉 Прогноз на найближчі роки не оптимістичний: до 2030 року чисельність молоді може скоротитися ще більше — до 7,587 млн. Така динаміка, застерігають експерти, загрожує як демографічною втратою, так і соціальними наслідками для держави.

В Україні фіксується зростання кількості випускників, які після школи виїжджають на навчання за кордон.