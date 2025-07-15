Вівторок, 15 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський підписав три важливі документи

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський підписав три важливі документи

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди щодо спеціального трибуналу з агресії росії проти України. А також рішення про зупинення дії Оттавської конвенції про протипіхотні міни для України. Про це він повідомив у вівторок, 15 липня, у своєму Telegram-каналі.

📢 «Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну», — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, ухвалення закону про множинне громадянство дозволить створити юридичні підстави для єдності українців у світі.

📢 «Завдяки цьому зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною», — пояснив президент.

☝️ Щодо трибуналу, Зеленський наголосив, що спільно з партнерами та міжнародними організаціями Україна забезпечить реальну невідворотність покарання росії за її війну проти України.

Президент також прокоментував рішення щодо тимчасового зупинення дії Оттавської конвенції.

📢 «Завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, необхідних для захисту від російської агресії. росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесні кроки у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї», — заявив Зеленський.

Глава держави доручив уряду невідкладно розробити та ухвалити всі необхідні підзаконні акти для реалізації підписаних законів.

☝️ Зеленський також повідомив, що можна розпочинати визначення перших держав-партнерів для впровадження множинного громадянства.

📢 «Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів», — підсумував Зеленський.

👉 Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 5 листопада. За відповідні законопроєкти проголосували понад 300 народних депутатів.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС вже майже погодив нові санкції проти росії – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Українського комбрига оголошено в міжнародний розшук за збиття літака Іл-76 «з українськими полоненими»

СТОПФЕЙК

Зеленський про масштабне виробництво дронів і зміни в Уряді

ВЛАДА

Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться

ПОДІЇ

У Кривому Розі чоловік застосував викрутку проти працівника ТЦК

КРИМІНАЛ

Фейк: На Харківщині жінка бігла за машиною ТЦК, упала й померла

СТОПФЕЙК

Ан-124 Руслан вилетів з Києва вперше за декілька років війни

ПОДІЇ

На Херсонщині дрон поцілив у сільгосптехніку – є поранений

ВІЙНА

Мерц підтвердив участь Берліна в поставках Patriot Україні

ПОЛІТИКА

До третини боїв – на одному напрямку: карта від Генштабу

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"