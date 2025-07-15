Зеленський підписав три важливі документи

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди щодо спеціального трибуналу з агресії росії проти України. А також рішення про зупинення дії Оттавської конвенції про протипіхотні міни для України. Про це він повідомив у вівторок, 15 липня, у своєму Telegram-каналі.

📢 «Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну», — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, ухвалення закону про множинне громадянство дозволить створити юридичні підстави для єдності українців у світі.

📢 «Завдяки цьому зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною», — пояснив президент.

☝️ Щодо трибуналу, Зеленський наголосив, що спільно з партнерами та міжнародними організаціями Україна забезпечить реальну невідворотність покарання росії за її війну проти України.

Президент також прокоментував рішення щодо тимчасового зупинення дії Оттавської конвенції.

📢 «Завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, необхідних для захисту від російської агресії. росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесні кроки у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї», — заявив Зеленський.

Глава держави доручив уряду невідкладно розробити та ухвалити всі необхідні підзаконні акти для реалізації підписаних законів.

☝️ Зеленський також повідомив, що можна розпочинати визначення перших держав-партнерів для впровадження множинного громадянства.

📢 «Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів», — підсумував Зеленський.

👉 Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 5 листопада. За відповідні законопроєкти проголосували понад 300 народних депутатів.