Іран погрожує Болгарії через авіабази для військових літаків США

Офіційний Тегеран виступив із жорстким застереженням на адресу уряду Болгарії. МЗС Ірану закликало Софію не надавати свою територію та оборонну інфраструктуру для забезпечення військових операцій Сполучених Штатів Америки. Про це у вівторок, 21 липня 2026 року, повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Авіабаза «Безмер» та позиція іранського дипломата

Дипломатичний демарш Тегерана став реакцією на наміри болгарського керівництва звернутися до парламенту країни за дозволом на розміщення американського контингенту. Ідеться про розташування на авіабазі «Безмер» до восьми американських літаків-заправників та 250 військовослужбовців США. Запит розрахований на термін із 24 липня до 1 жовтня.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї наголосив на неприпустимості такої співпраці:

📢 «Будь-яка участь або співпраця у підготовці чи здійсненні цих незаконних атак буде рівнозначна співучасті у злочині агресії та воєнних злочинах», – заявив представник МЗС Ірану.

У Тегерані закликали болгарських законодавців відхилити ініціативу та не ставати «спільником агресорів та порушників міжнародного права», попередивши про неминучі політичні наслідки.

Стан повномасштабної війни та спроби перемир’я

Ситуація на Близькому Сході залишається вкрай складною. Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан після серії американських авіаударів заявив, що країна фактично опинилася у стані повномасштабної війни.

Дипломатичні зусилля щодо зупинки ескалації:

Ініціатива посередників: Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні гравці запропонували США та Ірану оголосити 10-денне припинення вогню. Це може зупинити взаємні удари та негайно відновити безпечне цивільне судноплавство через Ормузьку протоку;

Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні гравці запропонували США та Ірану оголосити 10-денне припинення вогню. Це може зупинити взаємні удари та негайно відновити безпечне цивільне судноплавство через Ормузьку протоку; Реакція Софії: офіційна влада Болгарії наразі утримується від прямих коментарів щодо застережень з боку іранського відомства.

👉 Також нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно поінформувала керівництво Ізраїлю про екстрене відправлення до країни додаткових десятків військових літаків-заправників.