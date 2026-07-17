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Посилення фронту: бійці 53-ї ОМБр отримали нову партію безпілотників та техніки від Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Посилення фронту: бійці 53-ї ОМБр отримали нову партію безпілотників та техніки від Луганщини
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) імені князя Володимира Мономаха отримали чергову велику партію технічної допомоги для виконання бойових завдань. Передачу обладнання приурочили до Дня Української Державності.

Для передачі необхідної військової техніки та нагородження захисників у розташування підрозділів, які тримають оборону на Харківському та Донецькому напрямках, особисто прибув начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко.

Дрони, автомобілі та мільйонна підтримка з тилу

Воїнам 53-ї ОМБр передали сучасне обладнання, закуплене за кошти місцевих бюджетів громад Луганської області. Ця техніка допоможе ефективніше виявляти ворога та оперативно реагувати на зміну обстановки.

Що саме отримали військові:

  • Безпілотні літальні апарати «Горобець»;
  • Квадрокоптери «DJI Matrice» різних модифікацій;
  • Автомобільну техніку для підвищення мобільності бойових груп.

Підтримка цього підрозділу з боку Луганської області є системною. Загалом від початку року на нагальні потреби 53-ї бригади з обласного та місцевих бюджетів уже спрямували 44,1 мільйона гривень.

Очільник Луганської ОВА Олексій Харченко відзначив важливість спільної роботи тилу та фронту для досягнення перемоги:

📢 «Країна тримається на міцності фронту й патріотизмі тилу, тож допомога Силам Оборони – наш беззаперечний пріоритет», – наголосив Олексій Харченко.

Нагороди для захисників Луганщини

Окрім передачі технічних засобів, керівник ОВА подякував воїнам за їхню мужність, героїзм та стійкість під час стримування російської збройної агресії.

З нагоди свята Олексій Харченко вручив високі обласні відзнаки. Сім військовослужбовців 53-ї окремої механізованої бригади отримали знаки пошани «Захиснику Луганщини».

Забезпечення підрозділів ЗСУ на передовій залишається одним з головних завдань для місцевих органів влади.

👉 Також нагадаємо, що 15 липня 2026 року Луганщина долучилася до відзначення Дня Української Державності. Захід став черговим підтвердженням незламності духу мешканців регіону та їхньої вірності єдиній державі.

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