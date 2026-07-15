Побиття жінки військовим ТЦК у Львові: службове розслідування, поліція відкрила справу

У Львові розпочали офіційні розслідування щодо інциденту за участю військовослужбовців та цивільної жінки під час заходів з оповіщення. Подія, яка сталася 14 липня, отримала широке розголошення після публікації відповідних відеоматеріалів у соціальних мережах.

Зараз інцидент вивчають як у самому оборонному відомстві, так і в правоохоронних органах області.

Службова перевірка з боку військового командування

Керівництво Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначило внутрішню перевірку. Військові прагнуть детально з’ясувати всі обставини та встановити правомірність дій учасників конфлікту.

У ТЦК офіційно прокоментували ситуацію:

📢 «Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства».

Командування також звернулося до медіа та громадськості з проханням утримуватися від передчасних висновків до оголошення офіційних результатів перевірки.

Кримінальне провадження поліції Львівщини

Паралельно до справи долучилися правоохоронці. Поліція Львівської області офіційно відкрила кримінальне провадження за фактом побиття 26-річної жінки під час вказаного інциденту.

Наразі триває слідство. Санкція статті, за якою розслідують подію, передбачає кілька варіантів покарання:

Накладення штрафу;

Громадські роботи на строк до 200 годин;

Виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, що цей інцидент став черговим у низці резонансних подій навколо представників територіальних центрів комплектування в різних регіонах України. Зокрема, сьогодні у Дніпрі правоохоронці провели затримання двох військовослужбовців Маріупольського ТЦК за підозрою у шахрайстві та вимаганні. Наразі триває всебічне розслідування обох випадків.