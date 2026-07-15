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Побиття жінки військовим ТЦК у Львові: службове розслідування, поліція відкрила справу

Денис Молотов
Денис Молотов
Побиття жінки військовим ТЦК у Львові: службове розслідування, поліція відкрила справу

У Львові розпочали офіційні розслідування щодо інциденту за участю військовослужбовців та цивільної жінки під час заходів з оповіщення. Подія, яка сталася 14 липня, отримала широке розголошення після публікації відповідних відеоматеріалів у соціальних мережах.

Побиття жінки військовим ТЦК у Львові: службове розслідування, поліція відкрила справу 02
Фото: скриншот офіційної публікації Львівського обласного ТЦК та СП / Facebook / 15.07.2026

Зараз інцидент вивчають як у самому оборонному відомстві, так і в правоохоронних органах області.

Службова перевірка з боку військового командування

Керівництво Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначило внутрішню перевірку. Військові прагнуть детально з’ясувати всі обставини та встановити правомірність дій учасників конфлікту.

У ТЦК офіційно прокоментували ситуацію:

📢 «Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства».

Командування також звернулося до медіа та громадськості з проханням утримуватися від передчасних висновків до оголошення офіційних результатів перевірки.

Кримінальне провадження поліції Львівщини
Побиття жінки військовим ТЦК у Львові: службове розслідування, поліція відкрила справу 01
Фото: скриншот публікації Поліції Львівської області / 15.07.2026

Паралельно до справи долучилися правоохоронці. Поліція Львівської області офіційно відкрила кримінальне провадження за фактом побиття 26-річної жінки під час вказаного інциденту.

Наразі триває слідство. Санкція статті, за якою розслідують подію, передбачає кілька варіантів покарання:

  • Накладення штрафу;
  • Громадські роботи на строк до 200 годин;
  • Виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, що цей інцидент став черговим у низці резонансних подій навколо представників територіальних центрів комплектування в різних регіонах України. Зокрема, сьогодні у Дніпрі правоохоронці провели затримання двох військовослужбовців Маріупольського ТЦК за підозрою у шахрайстві та вимаганні. Наразі триває всебічне розслідування обох випадків.

  • Також нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через смерть 52-річного чоловіка. Після перебування у територіальному центрі комплектування (ТЦК) він потрапив до лікарні з тяжкими травмами голови, які виявилися смертельними.
  • Чоловік, який випав із вікна третього поверху Ужгородського районного територіального центру комплектування (ТЦК), помер у міській лікарні.
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