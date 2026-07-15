Побиття жінки військовим ТЦК у Львові: службове розслідування, поліція відкрила справу

У Львові розпочали офіційні розслідування щодо інциденту за участю військовослужбовців та цивільної жінки під час заходів з оповіщення. Подія, яка сталася 14 липня, отримала широке розголошення після публікації відповідних відеоматеріалів у соціальних мережах.
Зараз інцидент вивчають як у самому оборонному відомстві, так і в правоохоронних органах області.
Службова перевірка з боку військового командування
Керівництво Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначило внутрішню перевірку. Військові прагнуть детально з’ясувати всі обставини та встановити правомірність дій учасників конфлікту.
У ТЦК офіційно прокоментували ситуацію:
📢 «Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства».
Командування також звернулося до медіа та громадськості з проханням утримуватися від передчасних висновків до оголошення офіційних результатів перевірки.
Кримінальне провадження поліції Львівщини
Паралельно до справи долучилися правоохоронці. Поліція Львівської області офіційно відкрила кримінальне провадження за фактом побиття 26-річної жінки під час вказаного інциденту.
Наразі триває слідство. Санкція статті, за якою розслідують подію, передбачає кілька варіантів покарання:
- Накладення штрафу;
- Громадські роботи на строк до 200 годин;
- Виправні роботи на строк до одного року.
Нагадаємо, що цей інцидент став черговим у низці резонансних подій навколо представників територіальних центрів комплектування в різних регіонах України. Зокрема, сьогодні у Дніпрі правоохоронці провели затримання двох військовослужбовців Маріупольського ТЦК за підозрою у шахрайстві та вимаганні. Наразі триває всебічне розслідування обох випадків.
- Також нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через смерть 52-річного чоловіка. Після перебування у територіальному центрі комплектування (ТЦК) він потрапив до лікарні з тяжкими травмами голови, які виявилися смертельними.
- Чоловік, який випав із вікна третього поверху Ужгородського районного територіального центру комплектування (ТЦК), помер у міській лікарні.