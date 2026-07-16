США не змогли збільшити виробництво 155-мм снарядів

Сполучені Штати Америки зіткнулися із суттєвими труднощами при спробі відновити власні запаси артилерійських боєприпасів, які суттєво вичерпалися через надання військової допомоги Україні. Про це йдеться у звіті Генеральної інспекції Пентагону, деталі якого оприлюднило видання CBS News.

Головною причиною невиконання амбітних планів американського Міністерства оборони став фактичний простій нещодавно побудованого оборонного підприємства.

Статистика вичерпання американських арсеналів

За останні чотири роки запаси артилерійських пострілів калібру 155 мм в армії США зменшилися на 3,6 мільйона одиниць.

Куди спрямували боєприпаси:

Понад 3 мільйони одиниць — передано Україні в межах оборонних пакетів адміністрації Джо Байдена.

— передано Україні в межах оборонних пакетів адміністрації Джо Байдена. Близько 112 тисяч одиниць — використано американськими військовими для випробувань та навчань.

— використано американськими військовими для випробувань та навчань. Ще 218 тисяч одиниць — продано або передано іншим країнам-партнерам США.

На тлі високої інтенсивності бойових дій в Україні та зобов’язань перед іншими державами Пентагон у 2024 році затвердив стратегічний план швидкого нарощування внутрішніх потужностей.

Чому зупинилися темпи виробництва 155-мм снарядів

Початковий план американського командування передбачав збільшення щомісячного випуску боєприпасів із 14 тисяч (показник початку 2024 року) до 100 тисяч одиниць до жовтня 2025 року.

Проте зафіксовані аудиторами Генеральної інспекції показники виявилися значно скромнішими:

Параметр порівняння Запланований показник Реальний показник (березень 2026) Щомісячний обсяг виробництва 100 000 снарядів ~36 000 снарядів

Головним інструментом для досягнення цілі мав стати новий спеціалізований завод у місті Мескіт (штат Техас), відкритий у травні 2024 року. Підприємство проєктували спеціально для виготовлення металевих деталей боєприпасів. Проте, як зазначено у звіті генерального інспектора Пентагону:

📢 «новий завод з виробництва боєприпасів, побудований у Мескіті (штат Техас), не випустив жодної деталі за приблизно два роки з моменту будівництва».

Завод мав щомісяця постачати армії понад 30 тисяч металевих заготовок для снарядів, але станом на весну 2026 року його реальна віддача залишається нульовою.

Спроби прискорити постачання

Для подолання кризової ситуації та пришвидшення логістики у Вашингтоні намагаються задіяти законодавчі механізми. Нещодавно у США представили двопартійний законопроєкт. Ця ініціатива має на меті значно спростити бюрократичні процедури та прискорити постачання боєприпасів українській стороні.

Паралельно європейські союзники також нарощують власні потужності. Зокрема, німецький концерн Rheinmetall уперше напряму поставив Україні велику партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, намагаючись компенсувати нестачу постачань з-за океану.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія офіційно розпочала процес виділення значних фінансових ресурсів, спрямованих на зміцнення українського оборонно-промислового комплексу та технологічного потенціалу. Зокрема, Єврокомісія почала виплату 3,9 мільярда євро Україні.