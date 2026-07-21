В Ормузькій протоці атаковано три танкери — екіпажі евакуювали

В акваторії стратегічно важливої Ормузької протоки сталася серія військових нападів на цивільні торговельні судна. Унаслідок ракетних ударів та вибухів щонайменше три нафтові танкери зазнали серйозних пошкоджень, а моряки були змушені терміново залишити борти. Про це у вівторок, 21 липня 2026 року, повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Влучання біля Оману та заяви КВІР

За даними Центру координації морських торговельних перевезень Великої Британії (UKMTO), один із танкерів зазнав удару за вісім морських миль на схід від оманського населеного пункту Лімах. У судно поцілив невідомий бойовий снаряд. Екіпаж повністю залишив аварійний борт та перейшов у рятувальний човен.

Одночасно з цим Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оприлюднив власну заяву про зафіксовані надзвичайні події:

У південній частині Ормузької протоки після вибухів спалахнули ще два нафтові танкери/ Інциденти сталися під час спроби суден пройти південним судноплавним маршрутом/ Спеціальні рятувальні команди зараз проводять термінову евакуацію команд із палаючих суден.

Блокада портів та загроза для світової нафтової торгівлі

Ситуація на Близькому Сході катастрофічно загострилася протягом останніх вихідних. Збройні сили США вже дев’яту ніч поспіль завдають масованих авіаударів по військових об’єктах на території Ірану. У відповідь союзники Вашингтона — Кувейт та Бахрейн — повідомили про нові іранські ракетні та дронові обстріли своєї інфраструктури.

Конфлікт остаточно перекинувся на цивільне мореплавство.

Вашингтон офіційно заявив про запровадження жорсткої морської блокади іранських торговельних портів. Натомість Тегеран оголосив про початок силових нападів на всі судна, які, на думку іранських військових, порушують правила навігації.

Через Ормузьку протоку традиційно транспортується близько 20% всієї світової нафти, тому нинішня ескалація ставить під загрозу стабільність усього глобального енергоринку.

👉 Також нагадаємо, що Тегеран офіційно пригрозив Вашингтону масштабною та руйнівною відповіддю у разі спроби атакувати інфраструктурні об’єкти країни.