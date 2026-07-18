Атака на Чернігів: безпілотники рф знищили гаражі

У суботу вдень, 18 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового повітряного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. Цього разу під обстріл ворожих ударних безпілотників потрапила околиця обласного центру Чернігівської області. Про це в суботу, 18 липня, повідомила пресслужба ДСНС України.

Внаслідок ворожого влучання на території цивільного об’єкта спалахнула масштабна пожежа, яка завдала значних матеріальних збитків підприємцям.

Звіт ДСНС: масштабна пожежа

На місці надзвичайної ситуації оперативно відпрацювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Вогнеборцям вдалося швидко локалізувати та повністю ліквідувати займання, не допустивши перекидання вогню на сусідні будівлі.

📢 «Чернігівщина під ударом ворожих дронів: вогонь знищив 12 автомобілів.

Сьогодні вдень російські безпілотники атакували територію гаражного кооперативу на околиці Чернігова. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа на території приватного підприємства. Вогонь знищив 10 вантажних та 2 легкові автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу та оперативно приборкали полум’я. Додатково на місці працювали фахівці ДСНС, які провели контроль стану повітря. Перевищення небезпечних речовин не виявлено. На щастя, люди не постраждали».

Завдяки тому, що працівники підприємства вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги та перейшли в безпечні місця, обійшлося без людських жертв чи поранених.

Збитки підприємства та загальна ситуація в регіоні

Попри відсутність постраждалих серед цивільного населення, ворожа атака призвела до суттєвих матеріальних втрат. Вогонь повністю знищив 12 транспортних засобів. Серед знищеного майна приватного підприємства — 10 вантажних автомобілів та 2 легкові автівки.

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Чернігівська область щоденно зазнає ударів з боку російського кордону. Окупанти активно застосовують важку артилерію, керовані авіабомби та дрони-камікадзе проти мирного населення:

Атака на Новгород-Сіверський: Нагадаємо, раніше в регіоні було зафіксовано інший важкий приліт. Агресори поцілили ударним безпілотником безпосередньо у житловий будинок у Новгороді-Сіверському.

Нагадаємо, раніше в регіоні було зафіксовано інший важкий приліт. Агресори поцілили ударним безпілотником безпосередньо у житловий будинок у Новгороді-Сіверському. Поранені громадяни: Внаслідок того обстрілу отримали травми та опіки різного ступеня важкості п’ятеро місцевих мешканців.

Сили оборони та рятувальники закликають жителів Чернігова та прикордонних районів області суворо дотримуватися правил безпеки. При оголошенні повітряної загрози необхідно негайно прямувати до найближчих укриттів.

👉 Також нагадаємо, що у суботу, 18 липня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення України. Ворог завдав цілеспрямованого подвійного удару по залізничному рухомому складу в Запорізькій області, поціливши у локомотив та пасажирські вагони.