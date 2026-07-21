Дрони СБУ знищили гаубицю, станцію РЕБ та бази пального на Луганщині

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують системну роботу зі знищення військових ресурсів окупаційних військ рф. Протягом минулого місяця українські спецпризначенці провели серію успішних спецоперацій на тимчасово захоплених територіях Луганщини. Унаслідок точкових ударів ворог зазнав суттєвих втрат у Сєвєродонецькому та Сватівському районах.

Знищена техніка та зачистка неба

Завдяки майстерній роботі операторів безпілотників СБУ вдалося ліквідувати низку важливих військових об’єктів та зразків озброєння противника.

Перелік підтверджених втрат окупантів:

152-міліметрова гаубиця «Мста-Б»;

Ворожий міномет та станція радіоелектронної боротьби (РЕБ);

Військовий склад та пункти базування особового складу;

Телекомунікаційне обладнання загарбників.

Паралельно з цим спецпризначенці активно нарощують зусилля з перехоплення повітряних цілей. Українські бійці успішно збили низку ворожих ударних безпілотників різних типів у небі над Донеччиною та Харківщиною.

Масований удар по паливній інфраструктурі

Окремим важливим напрямом роботи СБУ стала деструкція тилового забезпечення росіян. У тісній взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України завдано масованого вогневого ураження по ключових вузлах постачання.

Ударів було завдано по місцях зберігання пального, пунктах заправки військової техніки в Луганську та Алчевському районі, а також по інших логістичних маршрутах ворога.

📢 «Кожна така спецоперація підриває логістику й бойові спроможності російських військ та наближає деокупацію наших територій. Працюємо далі – до повної Перемоги України!», – підсумували у пресслужбі СБУ в Луганській області.

👉 Також нагадаємо, що у Черкасах затримали чотирьох місцевих мешканців. Вони організували незаконний бізнес на тимчасово захопленій території Луганської області.