Луганська ОВА та БФ «Діалог Громад» підписали Меморандум про співпрацю

Луганська обласна військова адміністрація офіційно розширює співпрацю з благодійним сектором задля прискорення майбутнього відновлення регіону. Владна команда та Благодійний фонд «Діалог Громад» підписали двосторонній Меморандум про співпрацю.

Свої підписи під стратегічним документом поставили начальник Луганської ОВА Олексій Харченко та директор благодійної організації Олександр Магдаліц.

Пріоритети співпраці: від компенсацій за майно до міжнародних грантів

Підписаний документ визначає чіткі механізми взаємодії між державними структурами та благодійниками. Головна мета партнерства — об’єднання зусиль для реалізації конкретних проєктів розвитку.

Ключові напрямки спільної діяльності:

Компенсаційні механізми: впровадження ефективних заходів у сфері виплат та відшкодувань за пошкоджене або повністю знищене нерухоме майно мешканців області;

впровадження ефективних заходів у сфері виплат та відшкодувань за пошкоджене або повністю знищене нерухоме майно мешканців області; Робота з донорами: активне залучення додаткової міжнародної технічної допомоги та грантових коштів;

активне залучення додаткової міжнародної технічної допомоги та грантових коштів; Підтримка переселенців: удосконалення поточної державної політики щодо захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

удосконалення поточної державної політики щодо захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО); Відбудова: формування спільної житлової політики та планів післявоєнного відновлення населених пунктів;

формування спільної житлової політики та планів післявоєнного відновлення населених пунктів; Гуманітарна сфера: оперативне гуманітарне реагування на виклики війни та посилення стійкості релокованих громад Луганщини.

Під час церемонії підписання сторони задекларували готовність координувати дії. Особливий акцент буде зроблено на залученні потужних міжнародних партнерів та використанні практичного досвіду фонду для допомоги людям безпосередньо на рівні окремих громад.

Досвід успішного партнерства: мільйонна допомога під час блекаутів

Луганська обласна військова адміністрація вже має успішну історію взаємодії із цим благодійним фондом. Раніше організація надала критично важливу підтримку регіону в один із найскладніших періодів.

Нагадаємо, у 2024 році Луганська область отримала від БФ «Діалог громад» велику партію енергетичного обладнання. Благодійники передали 153 генератори різної потужності. Загальна вартість тієї гуманітарної допомоги склала понад 73,5 мільйона гривень.

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Ці технічні засоби дозволили забезпечити стабільну та безперебійну роботу релокованих органів державної влади, комунальних установ та стратегічних підприємств Луганщини під час масштабних аварійних відключень світла. Новий етап співпраці покликаний закласти міцний фундамент для майбутнього повернення та відбудови області.

👉 Також нагадаємо, що посадовці детально розглянули та одностайно схвалили проєкт Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки.