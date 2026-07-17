Корецький провів переговори з МВФ щодо нового траншу

Новопризначений прем’єр-міністр України Сергій Корецький розпочав свою роботу на чолі уряду із налагодження прямої комунікації з ключовими міжнародними фінансовими партнерами. Очільник Кабміну провів свою першу офіційну міжнародну розмову з першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Деніелом Кацом.

Про результати розмови та ключові фінансові домовленості глава уряду повідомив на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі X (колишній Twitter).

🔹Підготовка до засідання та очікування траншу

Головною темою переговорів стало обговорення наступних кроків у межах програми розширеного фінансування (EFF) для України. Сторони детально скоординували підготовку до майбутнього засідання Виконавчої ради Фонду.

Сергій Корецький підтвердив точну дату проведення засідання МВФ:

📢 «Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ… яке, як підтвердив Фонд, відбудеться 20 липня», – зазначив Корецький.

Український уряд очікує, що за результатами цього засідання буде затверджено перший перегляд програми EFF. Це рішення дозволить розблокувати та направити до державного бюджету України черговий фінансовий транш міжнародної допомоги у розмірі 690 мільйонів доларів США.

🔹Стратегічна роль МВФ та плани на 2027 рік

Під час бесіди прем’єр-міністр подякував керівництву та експертам Фонду за послідовну фінансову та аналітичну підтримку України під час війни. Корецький наголосив на значенні цієї співпраці для економічної стійкості країни:

📢 «МВФ продовжує відігравати ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій країні», – підкреслив він.

Окрім короткострокових завдань, співрозмовники зазирнули у середньострокову перспективу. Сторони домовилися розпочати активну координацію спільних кроків. Це необхідно для забезпечення повного покриття дефіциту та безперебійного фінансування державного бюджету України у 2027 році.

🔹Економічні перспективи України: оцінка Фонду

Нагадаємо, що МВФ раніше оприлюднив оптимістичний довгостроковий прогноз для нашої держави. Згідно з оцінками аналітиків Фонду, у період з 2027 по 2031 рік українська економіка має потенціал демонструвати середньорічне зростання на рівні 3,8%.

Проте фахівці МВФ зазначають, що втілення цього сценарію в життя є можливим лише за умови повного припинення бойових дій, гарантування тривалої безпеки та початку масштабної післявоєнної відбудови за підтримки західних донорів.

👉 Також раніше стало відомо, що Україна продовжує успішно залучати значні обсяги міжнародної фінансової допомоги завдяки послідовному виконанню взятих на себе зобов’язань у сфері структурних реформ. До державного бюджету України надійшло 3,35 млрд доларів у межах першої Програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору.