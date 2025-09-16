Єврокомісія: затримки з 19 пакетом санкцій проти росії немає

Єврокомісія наголосила, що 19 пакет санкцій проти росії офіційно не мав затвердженої дати презентації, а тому говорити про затримку некоректно. Про це заявила речниця ЄК Паула Піньйо на брифінгу, коментуючи інформацію ЗМІ, повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 16 вересня

📢 «Річ у тому, що ми ніколи не оголошували конкретну дату, тому ми не бачимо жодної затримки, чи не так? Обговорення тривають, щоб мати надійний пакет, який буде запропоновано тільки-но він буде готовий», – йдеться у повідомленні.

Таким чином у Брюсселі відреагували на повідомлення про те, що нібито Єврокомісія відклала представлення 19 пакету санкцій для рф після вимог президента США Дональда Трампа.

Американський лідер, за даними медіа, прагнув посилити участь європейських партнерів як умову приєднання США до санкційного тиску.

☝️ Пізніше в Офісі президента України також прокоментували ситуацію з 19 пакетом санкцій ЄС, підкресливши, що переговори тривають і рішення готується у координації з союзниками.