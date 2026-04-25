Напередодні 40-х роковин аварії на ЧАЕС Луганщина вшановує героїв-ліквідаторів

Напередодні 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС очільник Луганської області Олексій Харченко провів зустріч із ліквідаторами наслідків катастрофи, під час якої вшанували пам’ять загиблих та обговорили актуальні питання соціального захисту. Про це повідомила Луганська ОВА.

Меморіальні заходи розпочалися у столиці з хвилини мовчання та покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи. До спілкування з ліквідаторами також долучилися народні депутати України від Луганської області Максим Ткаченко та Руслан Горбенко.

📢 «Ви стали живим щитом на шляху невидимої смерті. Мужньо, крок за кроком, приборкували «мирний атом», який міжнародна спільнота визнала катастрофою найвищого рівня. На жаль, цей подвиг вимагав надлюдських зусиль і коштував найдорожчого — підірваного здоров’я та тисяч втрачених життів. 40 років – це два покоління, які завдячують вам своїм існуванням», – звернувся до учасників зустрічі Олексій Харченко.

🔹 В урочистій атмосфері керівник області відзначив ліквідаторів державними нагородами:

Почесну відзнаку «За розвиток регіону» отримала Алевтина Фіалковська . Вона очолює Луганську обласну організацію ВГОІ (Всеукраїнська громадська організація інвалідів) «Союз Чорнобиль України»;

отримала . Вона очолює Луганську обласну організацію ВГОІ (Всеукраїнська громадська організація інвалідів) «Союз Чорнобиль України»; Відзнаку голови Ради оборони Луганської області «За заслуги перед Луганщиною» вручили ліквідатору наслідків аварії на ЧАЕС Марку Рєутову.

✔️ Крім того, ще 11 учасників ліквідації аварії нагородили Почесними грамотами та Листами подяки Луганської обласної державної адміністрації.

Під час зустрічі ліквідатори порушили низку нагальних питань, що потребують вирішення. Серед них — житлове забезпечення, випадки припинення компенсацій за продукти харчування. А також необхідність придбання медикаментів для проходження планового лікування у профільних медзакладах.

📢 «Сьогодні ми з глибокою повагою звертаємося до вас, шановні ліквідатори. Ви зробили все, щоб врятувати наше майбутнє, і тепер — наша черга подбати про ваше. Сьогодні, у 2026-му, ми вбачаємо свою місію в забезпеченні гідного соціального захисту та належної уваги до кожного з вас», – зазначив Максим Ткаченко.

У відповідь від імені ліквідаторів Алевтина Фіалковська висловила вдячність обласній владі за підтримку, зокрема за надання гуманітарної допомоги 212 чорнобильцям-переселенцям у різних регіонах України.

📢 «Парламент нещодавно ухвалив експериментальний проєкт із забезпечення житлом ВПО, у тому числі й чорнобильців, вартість якого не перевищує 500 тис. грн. Завдання місцевої влади зробити так, аби це житло отримало статус приватної власності, а не комунального майна, щоб люди могли розпоряджатися ним безпосередньо», – підтримав його Руслан Горбенко.

🎭 Завершенням заходу стала культурна програма за участю викладачів Сіверськодонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва Наталії Скринник та Марини Яворської. А також артистки Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Асі Снітко.

👉 Також нагадаємо, що у квітні допомога ліквідаторам ЧАЕС була надана 142 учасникам ліквідації наслідків аварії, які раніше проживали на Луганщині, а нині через війну змушені мешкати в різних регіонах України.