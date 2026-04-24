За добу рф атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини: наслідки

Окупаційні російські війська продовжують систематично обстрілювати правобережжя Херсонщини, цілячись у цивільну інфраструктуру та мирних мешканців. За минулу добу під вогнем опинилися понад 30 населених пунктів регіону. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Смертельна атака на транспортному сполученні

Найважчий інцидент стався на ділянці дороги між Томиною Балкою та Розливом.

Внаслідок вчорашнього обстрілу на місці загинули 43-річний чоловік та жінка (її особа наразі встановлюється). Сьогоднішній ранок: Ворог продовжив терор, атакувавши дронами цивільних. Вже відомо про двох загиблих та трьох поранених.

📊 Оперативне зведення (23.04.2026 – 24.04.2026)

Протягом доби під ворожими ударами перебували Херсон, Чорнобаївка, Берислав, Станіслав, Комишани та ще понад два десятки сіл. Наслідки обстрілів:

7 людей отримали травми різного ступеня важкості. Руйнування житла: Пошкоджено 7 приватних будинків. У селищі Комишани влучання дрона спричинило пожежу в оселі, яку рятувальники ліквідували під обстрілами.

1 з 4

Під ударами опинилися об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, церква та приватні автомобілі. Евакуація: Зі звільнених громад вдалося вивезти ще 4 людини.

Окупанти застосовували широкий спектр озброєння — від авіабомб до дронів-камікадзе. Зокрема, у Білозерці, Антонівці та Садовому вибухи лунали протягом усієї ночі.

⚠️ Влада нагадує: безпекова ситуація в області залишається вкрай напруженою. Мешканців закликають обмежити пересування відкритими ділянками доріг та перебувати поблизу укриттів.

ℹ️ Паралельно з атаками на Херсонщину, ворог здійснив удар по Одесі, де загинули двоє людей та 15 дістали поранення.