Луганська ОВА долучилась до проєкту DECIDE у сфері освіти

Луганська обласна державна адміністрація — обласна військова адміністрація та громадська організація «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» підписали меморандум про співпрацю в межах швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА у суботу, 25 квітня.
📋 Документ визначає спільні напрями реалізації ініціативи, спрямованої на вдосконалення системи управління освітою та залучення громад до ухвалення рішень.
📚 Структура проєкту DECIDE
Проєкт DECIDE реалізовуватиметься через два взаємопов’язані компоненти:
- Компонент 1 — спрямований на розбудову спроможності органів влади впроваджувати реформи дебюрократизації та цифровізації в управлінні освітою;
- Компонент 2 — передбачає підвищення ефективності та прозорості управління освітою у громадах-партнерках, зокрема через залучення молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.
✅Ключові напрями співпраці
У межах ініціативи передбачено:
- розробку стратегічних документів у сфері освіти;
- розвиток громадянської активності;
- впровадження системи профорієнтації для дітей та підлітків.
📌 Реалізація на Луганщині
На регіональному рівні проєкт DECIDE сприятиме:
- впровадженню реформи профільної середньої освіти
- оновленню Стратегії розвитку Луганської області на 2021–2027 роки з акцентом на освітню сферу
- актуалізації Стратегії відновлення та розвитку освіти Луганської області на 2023–2027 роки
📝 Меморандум підписали:
- від громадської організації «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» — заступниця голови Валентина Полторак.
- від Луганської ОВА — очільник області Олексій Харченко.
❗ Проєкт DECIDE передбачає системну взаємодію органів влади, громад і освітніх інституцій для підвищення якості управління освітою та адаптації її до сучасних викликів.