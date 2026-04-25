ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганська ОВА долучилась до проєкту DECIDE у сфері освіти

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 25.04.2026

Луганська обласна державна адміністрація — обласна військова адміністрація та громадська організація «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» підписали меморандум про співпрацю в межах швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА у суботу, 25 квітня.

📋 Документ визначає спільні напрями реалізації ініціативи, спрямованої на вдосконалення системи управління освітою та залучення громад до ухвалення рішень.

📚 Структура проєкту DECIDE
Проєкт DECIDE реалізовуватиметься через два взаємопов’язані компоненти:
  • Компонент 1 — спрямований на розбудову спроможності органів влади впроваджувати реформи дебюрократизації та цифровізації в управлінні освітою;
  • Компонент 2 — передбачає підвищення ефективності та прозорості управління освітою у громадах-партнерках, зокрема через залучення молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.
Ключові напрями співпраці
У межах ініціативи передбачено:
  • розробку стратегічних документів у сфері освіти;
  • розвиток громадянської активності;
  • впровадження системи профорієнтації для дітей та підлітків.
📌 Реалізація на Луганщині
На регіональному рівні проєкт DECIDE сприятиме:
📝 Меморандум підписали:
  • від громадської організації «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» — заступниця голови Валентина Полторак.
  • від Луганської ОВА — очільник області Олексій Харченко.

❗ Проєкт DECIDE передбачає системну взаємодію органів влади, громад і освітніх інституцій для підвищення якості управління освітою та адаптації її до сучасних викликів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти випустили понад 5 тис. дронів та здійснили 139 атак – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

«Пліч-о-пліч»: згуртованість як стратегія Попаснянської громади

ЛУГАНЩИНА

У 10-му корпусі перевірка після розголосу проблем із забезпеченням позицій однієї з бригад і публікації фото виснажених бійців – Угруповання об’єднаних сил

ПОДІЇ

У ЗСУ завершують розслідування щодо ситуації у 58 бригаді

ПОДІЇ

Окупанти здійснили 144 штурми та застосували понад 3,1 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

На фронті за добу 20 квітня сталось 174 боїв, рф завдала 78 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА

ЄС затвердив 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти рф

ВАЖЛИВО

ЗСУ спростували чергову заяву Генштабу рф щодо Луганщини

ВАЖЛИВО

Фейк: «Найманка зі США» розкрила, що на краматорському напрямку українських поранених неможливо евакуювати через провали командування

СТОПФЕЙК

Дрони рф атакували цивільне судно та порти Одещини

ВІЙНА

Допомога ветеранам від Красноріченської громади за програмою підтримки

ЛУГАНЩИНА

Дніпро: загиблі та десятки поранених після масованих російських атак

ВАЖЛИВО

Як безпечно купити сайт і не втратити гроші при передачі доступів

СУСПІЛЬСТВО

Масована атака на Запоріжжя 20 квітня: наслідки обстрілів

ВІЙНА

США планують захоплення іранських танкерів – WSJ

ПОЛІТИКА
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип