Луганська ОВА долучилась до проєкту DECIDE у сфері освіти

Луганська обласна державна адміністрація — обласна військова адміністрація та громадська організація «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» підписали меморандум про співпрацю в межах швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА у суботу, 25 квітня.

📋 Документ визначає спільні напрями реалізації ініціативи, спрямованої на вдосконалення системи управління освітою та залучення громад до ухвалення рішень.

📚 Структура проєкту DECIDE

Проєкт DECIDE реалізовуватиметься через два взаємопов’язані компоненти:

— спрямований на розбудову спроможності органів влади впроваджувати реформи дебюрократизації та цифровізації в управлінні освітою; Компонент 2 — передбачає підвищення ефективності та прозорості управління освітою у громадах-партнерках, зокрема через залучення молоді до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.

✅Ключові напрями співпраці

У межах ініціативи передбачено:

розробку стратегічних документів у сфері освіти;

розвиток громадянської активності;

впровадження системи профорієнтації для дітей та підлітків.

📌 Реалізація на Луганщині

На регіональному рівні проєкт DECIDE сприятиме:

впровадженню реформи профільної середньої освіти

оновленню Стратегії розвитку Луганської області на 2021–2027 роки з акцентом на освітню сферу

актуалізації Стратегії відновлення та розвитку освіти Луганської області на 2023–2027 роки

📝 Меморандум підписали:

від громадської організації «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» — заступниця голови Валентина Полторак .

. від Луганської ОВА — очільник області Олексій Харченко.

1 з 11

❗ Проєкт DECIDE передбачає системну взаємодію органів влади, громад і освітніх інституцій для підвищення якості управління освітою та адаптації її до сучасних викликів.