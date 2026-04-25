Дніпро: зросла кількість жертв, місто під обстрілами понад 20 годин

Окупаційні російські війська знову атакували та здійснили тривалий комбінований удар по Дніпру, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок атаки зросла кількість загиблих, поранених. Зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в суботу, 25 квітня.

📢 «Ворог знову атакував Дніпро. Пошкоджене підприємство. Наслідки уточнюються», — йдеться в офіційному повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

☝️ За інформацією обласної влади, удар по Дніпру тривав хвилями понад 20 годин. Вогневий вплив здійснювався із застосуванням різних типів озброєння та був спрямований, зокрема, на житлову забудову.

У результаті обстрілів:

загинули 6 людей;

поранення отримали 47 людей ;

двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

⚠️ Значних руйнувань зазнали житлові будинки та інші об’єкти. Частина будівель знищена, також зафіксовано вигорілі транспортні засоби.

Очільник області повідомив про підтримку на рівні уряду для ліквідації наслідків атаки.

📢 «Дякую за підтримку Прем’єр-міністерці України Юлії Свириденко. Для ліквідації наслідків цієї масованої атаки Уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету. Зараз разом з міською владою підраховуємо масштаби руйнувань», — написав Олександр Ганжа.

На місцях влучань від ночі працюють рятувальні служби, медики та інші підрозділи, які забезпечують допомогу постраждалим і ліквідують наслідки ударів.

📊 Як повідомлялося, під час нічної атаки по території України було випущено: 47 ракет, 619 безпілотників різних типів. Більшість повітряних цілей було перехоплено силами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Основний напрямок атаки припав саме на Дніпро. Також обстрілів зазнали інші регіони України, зокрема: Харківська, Чернігівська, Сумська, Одеська та Київська область.

Раніше у суботу, 25 квітня, ворожа атака тривала майже безперервно впродовж ночі та ранку. Окупаційні російські війська завдавали повторних ударів по житлових кварталах у Дніпрі, де вже працювали рятувальні служби.