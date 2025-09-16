Середа, 17 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

В ОП підтвердили затримку нового пакета санкцій ЄС проти рф

Денис Молотов
Денис Молотов
В ОП підтвердили затримку нового пакета санкцій ЄС проти рф

Радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що 19 пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, який планували представити у вівторок, 16 вересня, був відкладений. Він зазначив це у своєму пості на Фейсбук.

📢 «Дійсно, 19 пакет санкцій притримали – мав бути представлений сьогодні. Тривають консультації (внутрішні та з партнерами) щодо включення ще деяких положень, або щодо виключення деяких положень. Тобто, може стати як краще, так і гірше. Віримо в краще, як і в те, що 19 буде представлений не пізніше, ніж наступного тижня», – написав Власюк.

У свою чергу, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляє, що новий пакет санкцій буде оголошено пізніше. Європейські країни намагаються узгодити єдиний підхід із країнами G7, щоб забезпечити максимально ефективний вплив на росію.

За даними європейського дипломата, відтермінування пов’язане з вимогою президента США Дональда Трампа. Лідер США наполягає на посиленні європейських заходів як умови для просування американських санкцій проти москви.

☝️ Раніше стало відомо, що документ зник із порядку денного засідання Комітету постійних представників країн ЄС. Це рішення викликало додаткову увагу експертів, оскільки Трамп неодноразово підкреслював, що європейські санкції проти рф «не досить круті» і їх необхідно посилити. Американський лідер закликав країни ЄС і НАТО припинити закупівлі нафти та газу з росії, щоб послабити фінансові потоки, що підтримують війну в Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У День усиновлення в Полтаві привітали прийомні та опікунські сім’ї Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Туск про проросійські настрої в Польщі: політики мають зупинити це

ПОЛІТИКА

Фейк: Принц Гаррі планує в неділю «проголосити себе королем України»

СТОПФЕЙК

ВПО та працівники Кремінської МВА пройшли тренінг з безпеки

ЛУГАНЩИНА

В Польщі тимчасово відсторонили депутатаку через конфлікт із українським таксистом

ПОДІЇ

Трамп заявив, що Зеленському доведеться укласти угоду для завершення війни

ВАЖЛИВО

Президент Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва

ВАЖЛИВО

росія запустила гіперзвукову ракету під час навчань Захід-2025

ПОДІЇ

Ветерани Білокуракинщини можуть отримати до 50 000 грн для бізнесу чи самозайнятості

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Україна за допомогою РЕБ перенаправила до Польщі російські дрони

СТОПФЕЙК

Маніпуляція: У Європарламенті проігнорували доповідь про Україну

СТОПФЕЙК

США завдали другого удару по венесуельському судну

ПОДІЇ

Окупанти намагалися проникнути в тил ЗСУ у цивільному одязі

ВІЙНА

У Луганській ОВА розглянули нові бізнес-ідеї для релокованих підприємців

ЛУГАНЩИНА

У Чернівцях депутати проголосували за звільнення голови облради

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"