В ОП підтвердили затримку нового пакета санкцій ЄС проти рф

Радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк підтвердив, що 19 пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, який планували представити у вівторок, 16 вересня, був відкладений. Він зазначив це у своєму пості на Фейсбук.

📢 «Дійсно, 19 пакет санкцій притримали – мав бути представлений сьогодні. Тривають консультації (внутрішні та з партнерами) щодо включення ще деяких положень, або щодо виключення деяких положень. Тобто, може стати як краще, так і гірше. Віримо в краще, як і в те, що 19 буде представлений не пізніше, ніж наступного тижня», – написав Власюк.

У свою чергу, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляє, що новий пакет санкцій буде оголошено пізніше. Європейські країни намагаються узгодити єдиний підхід із країнами G7, щоб забезпечити максимально ефективний вплив на росію.

За даними європейського дипломата, відтермінування пов’язане з вимогою президента США Дональда Трампа. Лідер США наполягає на посиленні європейських заходів як умови для просування американських санкцій проти москви.

☝️ Раніше стало відомо, що документ зник із порядку денного засідання Комітету постійних представників країн ЄС. Це рішення викликало додаткову увагу експертів, оскільки Трамп неодноразово підкреслював, що європейські санкції проти рф «не досить круті» і їх необхідно посилити. Американський лідер закликав країни ЄС і НАТО припинити закупівлі нафти та газу з росії, щоб послабити фінансові потоки, що підтримують війну в Україні.