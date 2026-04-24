Інтеграція через працю: Луганська ОВА представила програми економічної адаптації ВПО

На сьогодні всі 26 військових адміністрацій населених пунктів Луганської області офіційно затвердили місцеві програми підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це під час зустрічі «Діалог з бізнесом» повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА у п’ятницю, 24 квітня.

💰 Фінансовий ресурс

Загальний обсяг коштів, передбачених на реалізацію цих програм у 2026 році, становить майже 8,4 млн грн. За словами Смирнова, головна мета — не просто надати соціальну допомогу, а створити умови для економічної активності переселенців.

📢 «Такі програми є важливим кроком для економічної адаптації та соціальної інтеграції. Вони дозволяють поєднати підтримку бізнесу з розвитком місцевих громад, створюючи нові можливості для працевлаштування та відновлення економічної активності», — наголосив Олексій Смирнов.

📝 Основні завдання Програми від Рубіжанської громади (2025-2026 роки): Програма фокусується на логістичній та житловій підтримці під час переїзду до нового місця роботи:

Транспорт: Оплата переїзду та перевезення майна до місця працевлаштування.

Житло: Компенсація вартості оренди квартири протягом перших трьох місяців .

Супровід: Сприяння у пошуку вакансій на місцевому ринку праці.

📝 Основні завдання Програми від Чмирівської громади (2026 рік): Програма передбачає прямі грошові виплати за конкретні кроки в інтеграції:

Бонус за роботу: 5 000 грн після підтвердження факту працевлаштування та успішної роботи протягом трьох місяців.

Релокаційний пакет: 10 000 грн допомоги для покриття витрат на переїзд та оренду житла.

Навчання: 7 500 грн особам, які пройшли професійну перепідготовку або підвищили кваліфікацію.

📊 Чому це важливо?

Впровадження таких програм дозволяє ВПО швидше адаптуватися на новому місці, знижує фінансове навантаження на родини у перші місяці після зміни місця проживання та забезпечує бізнес новими кваліфікованими кадрами.

Також нагадаємо, що соціальна підтримка сімей із дітьми залишається одним із ключових напрямів роботи Кремінської громади. Основна увага зосереджена на вразливих категоріях населення та забезпеченні доступності соціального захисту.