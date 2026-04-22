Тіньовий флот Ірану успішно оминає морську блокаду США

Попри посилену присутність ВМС США в Аравійському морі, щонайменше 34 танкери, пов’язані з Тегераном, зуміли обійти морську блокаду. Серед них — судна, що вивезли іранську нафту загальною вартістю близько 1 мільярда доларів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на моніторингові дані агентства Vortexa.

Аналіз судноплавства показує, що кількість танкерів, які успішно прорвали оточення в обох напрямках, наразі перевищує кількість суден, які американським військовим вдалося розвернути.

📌 Ключові цифри за даними Vortexa та Центрального командування США (CENTCOM):

15 суден увійшли до затоки, прямуючи до іранських портів.

6 танкерів вивезли 10,7 млн барелів іранської сирої нафти.

Затримано/Розвернуто: Від початку операції CENTCOM наказав повернутися до портів 28 суднам під загрозою застосування сили.

📌 Суворі обмеження на морський трафік були запроваджені Вашингтоном у відповідь на загострення військового конфлікту в регіоні:

13 квітня: Офіційне введення заборони на вхід та вихід суден з іранських портів. 16 квітня: США оголосили про розширення операції. Було заявлено, що ВМС переслідуватимуть судна «тіньового флоту» та вантажі подвійного призначення навіть у відкритому морі.

📢 «Кількість танкерів, що прорвали блокаду в обидві сторони, перевищує кількість тих, що були зупинені кораблями ВМС США на умовному кордоні Оманської затоки», — зазначає Financial Times.

⚠️ Ефективність блокади від ВМС США

Експерти Vortexa підкреслюють, що лише за останній тиждень принаймні два великі нафтотанкери пройшли повз американську «завісу», що ставить під сумнів абсолютну ефективність такої блокади. Іран активно використовує тактику «тіньового флоту» — суден із вимкненими транспондерами або зміненою реєстрацією, щоб приховати походження вантажу.

ℹ️ Ситуація залишається напруженою, оскільки Іран критично залежить від нафтового експорту для фінансування своїх воєнних витрат, тоді як США намагаються максимально обмежити ці ресурси шляхом фізичного перекриття основних морських шляхів.

Також нагадаємо, що запланований раунд дипломатичних переговорів у Пакистані офіційно скасовано. Тегеран заявив, що не братиме участі у зустрічі, а віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував свій візит до Ісламабада.