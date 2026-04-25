Орбан здає депутатський мандат й може втекти до США – ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що нині йде у відставку з уряду та чия партія «Фідес» зазнала розгромної поразки на недавніх виборах, вирішив не займати місце у новому складі парламенту. Політик пояснив своє рішення необхідністю зосередитися на внутрішній партійній розбудові, а не на законодавчій діяльності. Про це повідомляє видання Sweden Herald.

📢 «Оскільки мандат, який я здобув як головний кандидат у списку Фідес, насправді є парламентським мандатом від Фідес, я вирішив його повернути. Нині я потрібен не у парламенті, а в реорганізації національного табору», – заявив поки що чинний голова угорського уряду.

Видання Sweden Herald зазначає, що Орбан планує залишитися на чолі «Фідес», якщо отримає підтримку на партійному з’їзді, який попередньо перенесли на червень.

Американський притулок: розслідування Саболча Пані

Відмова від депутатського імунітету викликала хвилю припущень щодо подальшої долі політика. Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані стверджує, що за цим кроком може стояти план еміграції.

Версія журналіста-розслідувача:

📢 «Віктор Орбан сьогодні оголосив, що не займе місце в парламенті, не прийме мандат – тобто не матиме й імунітету. Все це збігається з моєю вівторковою інформацією, згідно з якою Орбан планує поїздку в США на літо, і що Сполучені Штати можуть стати для нього притулком, якщо ситуація в Угорщині загостриться».

Ці прогнози підкріплюються приязними стосунками Орбана з президентом США Дональдом Трампом, який неодноразово висловлював підтримку угорському прем’єру під час виборчих перегонів.

Кінець 16-річного правління

Політичний ландшафт Угорщини докорінно змінився після виборів 12 квітня. Лідер опозиції Петер Мадяр здобув приголомшливу перемогу, завоювавши 141 зі 199 місць у парламенті. Цей результат фактично завершив багаторічну епоху домінування Орбана в країні.

Емоційний стан експрем’єра: Раніше Орбан зізнався, що поразка його політичної сили стала важким ударом. За його словами, він «відчуває біль і порожнечу». А поточну роботу в уряді до остаточної передачі повноважень використовує як своєрідну «терапію».