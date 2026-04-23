Працівники ТЦК скинули чоловіка з даху будинку й впали самі: подробиці

Працівник ТЦК скинув з даху будівлі чоловіка і впав сам у селі під Луцьком. Про це свідчать опубліковані в мережі відео. Зазначено, що у селі Струмівка поблизу Луцьк стався інцидент за участю представників територіального центру комплектування (ТЦК): під час сутички на даху будівлі з висоти впали і чоловік й працівник ТЦК.

Про подію стало відомо після появи відео в мережі. На записах чути, як військовий російською мовою погрожує застосувати зброю — зокрема стріляти по ногах чоловіку, що втікав від людей у формі, та людям, які фіксують інцидент. Також видно момент сутички на покрівлі, після якої обидва падають вниз. Під час падіння вони зачепили ще одного військовослужбовця, що перебував на землі.

Після цього, як видно на відео, чоловіка відтягнули з подвір’я.

Офіційний коментар Волинського обласного ТЦК

☝️У Волинський обласний ТЦК та СП пояснили, що подія сталася під час спільних заходів з оповіщення населення за участю представників ТЦК та поліції. За їхніми даними, водій автомобіля, помітивши групу, проігнорував вимогу зупинитися та спробував утекти.

📢 «Під час спільних заходів з оповіщення населення у представники ТЦК та СП разом із працівниками поліції виявили автомобіль, водій якого, помітивши групу оповіщення, намагався уникнути перевірки та не реагував на законні вимоги про зупинку», – йдеться в офіційному повідомленні ТЦК.

Згодом чоловік покинув авто, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах будівлі. У ТЦК стверджують, що він самостійно опинився на покрівлі, але згодом, начебто, почав просити допомоги через страх висоти.

📢 «Для безпечного спуску йому надали драбину, яку він сам же ж забрав на дах, однак тривалий час не наважувався скористатися нею. Під час спроби встановити контакт і допомогти йому спуститися між громадянином та військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого обоє впали з даху», – додали пояснення в ТЦК.

За інформацією ТЦК, чоловік визнав, що свідомо уникав контакту, оскільки перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Після інциденту його доставили до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. За попередніми даними, тілесних ушкоджень він не зазнав.

Нагадаємо

Працівники Державне бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Київ. Їм інкримінують причетність до смерті чоловіка під час транспортування мобілізованих.

Також з’являлися відео затримань представників ТЦК в Одесі, які, за інформацією ЗМІ, пов’язані з розслідуванням щодо систематичного вимагання коштів.

Стало відомо й про інші резонансні інциденти за участі працівників ТЦК. Зокрема, ДБР оголосило підозру шістьом працівникам ТЦК у Харкові у справі щодо викрадення, катування цивільних осіб та незаконного застосування зброї. Слідство встановило, що злочинну групу очолив майор ТЦК.