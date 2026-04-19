Фіцо не пустять на москву через країни Балтії

Денис Молотов
Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зіткнувся з логістичними труднощами під час планування свого візиту до путінської росії. Литва та Латвія офіційно заборонили проліт його урядового літака через свою територію. Про це голова словацького уряду заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Роберт Фіцо планує відвідати москву у травні для участі в урочистостях з нагоди 9 травня. Однак балтійські сусіди вчергове продемонстрували свою принципову позицію щодо політичних контактів з агресором.

📢 «Литва і Латвія вже повідомили нам, що не дозволять проліт через свою територію дорогою до москви», — констатував Фіцо.

Попри обмеження, словацький прем’єр не збирається відмовлятися від поїздки. Він запевнив своїх прихильників, що знайде альтернативний маршрут. Фіцо також згадав про аналогічний досвід минулого року, коли його плани намагалася зірвати Естонія.

Хронологія обмежень

Це не перший випадок, коли європейські країни блокують повітряний шлях проросійському словацькому лідеру до столиці російських загарбників:

  • 2025 рік: Спочатку Естонія, а згодом Польща та Литва заборонили літаку Фіцо використовувати свій повітряний простір.
  • 2026 рік: До нинішньої блокади приєдналися Литва та Латвія.

Рішення балтійських країн є частиною загальноєвропейської політики ізоляції російського режиму, тоді як Роберт Фіцо залишається одним із небагатьох лідерів країн ЄС та НАТО, хто продовжує демонструвати готовність до прямих контактів із кремлем та участі у пропагандистських заходах москви.

Наразі уряд Словаччини опрацьовує технічні можливості здійснення рейсу в обхід заблокованих зон, що значно подовжить тривалість польоту.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив в майбутньому можливість долучитись до блокування кредиту Європейський Союз у розмірі 90 млрд євро для України.

