Спікер парламенту Ірану вийшов із переговорів з США

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф заявив про припинення участі у переговорах зі США, які відбувалися за посередництва інших держав. Про це 23 квітня повідомив ізраїльський телеканал N12.

За даними журналістів, рішення було ухвалене на тлі посилення впливу Корпус вартових ісламської революції (КВІР) на процес ухвалення політичних рішень. Зокрема, йдеться про втручання військових після зриву катарської ініціативи щодо врегулювання судноплавства в Ормузькій протоці.

Ситуацію в Тегеран наразі описують як вкрай вибухонебезпечну, критичну — з ознаками політичного паралічу та різкого загострення внутрішньої боротьби. За оцінками медіа, нинішня криза є найсерйознішою якої не було з часів ліквідації аятоли Хаменеї.

Галібаф, який раніше координував неофіційні контакти зі США та вів переговори, зокрема на майданчику в Пакистані, вирішив залишити процес через неможливість впливати на його перебіг. Джерела вказують на зростаючу роль генералів КВІР, серед яких називають Ахмада Вахіді та Аббаса Арагчі.

За інформацією, отриманою N12, генерали Ірану дедалі активніше втручаються в процес ухвалення рішень і фактично позбавляють Галібафа можливості маневрувати під час переговорних процесів.

Зрив ініціативи Катару

Останнім фактором, що спонукав до такого кроку, став зрив ініціативи Катару. Пропозиція передбачала взаємні гарантії безпеки судноплавства: США мали дозволити вільний вихід 20 суден з іранських портів, а Іран — забезпечити безпечний прохід такої ж кількості суден країн Перської затоки через Ормузьку протоку.

Однак ініціативу зірвав міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Саме він підтримав жорстку позицію КВІР і заблокував домовленості.

Станом на зараз, як зазначають джерела, в Ірані фактично відсутній єдиний центр прийняття рішень, що ускладнює будь-які переговорні процеси.

Раніше про розкол у керівництві Ірану заявляв президент США Дональд Трамп. На цьому тлі він оголосив про продовження режиму припинення вогню.

Водночас сам Галібаф відкинув можливість перемир’я, наголосивши, що відновлення судноплавства через Ормузьку протоку можливе лише після повного зняття морської блокади Ірану з боку США.

