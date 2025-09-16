Середа, 17 Вересня, 2025
ЄС відклав розгляд 19 пакета санкцій проти росії – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС відклав розгляд 19 пакету санкцій проти росії - ЗМІ

Засідання, на якому мали представити новий пакет обмежувальних (санкційних) заходів проти росії, було перенесене. Як повідомляє Politico з посиланням на європейського дипломата, документ раптово вилучили з порядку денного Комітету постійних представників ЄС.

Причиною такого кроку, за інформацією видання, став політичний тиск з боку президента США Дональда Трампа. Він вимагає від європейських держав відмовитися від закупівель російської нафти, головними імпортерами якої у ЄС залишаються Угорщина та Словаччина.

Деякі експерти наголошують, що вимоги з боку Трампа можуть бути обумовлені не лише прагненням посилити тиск на москву, а й економічними інтересами Вашингтона. Зокрема, йдеться про можливість розширення продажів американської нафти та газу на європейському ринку.

Коли саме новий санкційний пакет буде офіційно представлений, поки невідомо.

Раніше президент США неодноразово закликав союзників діяти жорсткіше у сфері енергетики. Він двічі вимагав від країн ЄС і НАТО припинити закупівлі російських енергоносіїв, заявляючи, що чинні обмеження проти рф «не досить круті» та потребують посилення.

👉 Також нагадаємо, що керівництво Євросоюзу погодило продовження персональних санкцій проти росії, накладених за війну проти України. Про це у п’ятницю, 12 вересня, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х (колишній Twitter).

