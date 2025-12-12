Фігурант корупційної справи Сергій Гайдай уклав контракт із ЗСУ

Колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) та Мукачівської райдержадміністрації (РДА) Сергій Гайдай, який фігурує у відомій справі про корупцію під час закупівель ударних дронів та засобів радіоелектронної боротьби, підписав контракт зі Збройними силами України. Про цей факт повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у відповіді на запит LIGA.net.

У бюро уточнили, що його поточний процесуальний статус не змінився і залишається статусом підозрюваного.

📢 «12 листопада 2025 року він підписав контракт на проходження військової служби в ЗСУ на посадах рядового особового складу», – зазначено у відповіді НАБУ.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду визначив перелік обов’язків, яких Гайдай має дотримуватися під час досудового розслідування. Серед них:

прибувати за кожною вимогою детективів НАБУ та прокурорів, котрі супроводжують провадження;

інформувати слідство про будь-яку зміну місця проживання або роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру;

не відвідувати військову частину Національної гвардії України;

передати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

У НАБУ додали, що станом на момент отримання запиту Гайдай виконує покладені на нього процесуальні обов’язки належним чином.

Також у бюро пояснили, що в разі мобілізації під час судового розгляду справа підлягає зупиненню до моменту демобілізації. Водночас ця норма не застосовується до громадян, які проходять службу за контрактом, — саме така ситуація у випадку Гайдая.

24 листопада колишній очільник ЛОВА повідомив у соцмережах, що «повертається на схід» уже як військовослужбовець Збройних сил України. Жодних додаткових подробиць він не оприлюднив.

Нагадаємо

Раніше, 2 серпня 2025 року, детективи НАБУ та прокурори САП доповіли шостому президенту України Володимиру Зеленському про викриття масштабної схеми корупційних закупівель дронів і засобів РЕБ. За даними слідства, до оборудки могли бути причетні народний депутат Олексій Кузнєцов, керівники районних і міських адміністрацій, а також військовослужбовці Нацгвардії.

Пізніше стало відомо, що одним із підозрюваних у цій справі є Сергій Гайдай, після чого його було звільнено з посади голови Мукачівської районної адміністрації.

4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а вже 7 серпня стало відомо, що за нього сплатили 10 млн грн, що дозволило йому вийти на свободу до завершення слідчих дій.