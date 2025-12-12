П’ятниця, 12 Грудня, 2025
Фігурант корупційної справи Сергій Гайдай уклав контракт із ЗСУ

Денис Молотов
Фігурант корупційної справи Сергій Гайдай уклав контракт із ЗСУ

Колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) та Мукачівської райдержадміністрації (РДА) Сергій Гайдай, який фігурує у відомій справі про корупцію під час закупівель ударних дронів та засобів радіоелектронної боротьби, підписав контракт зі Збройними силами України. Про цей факт повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у відповіді на запит LIGA.net.

У бюро уточнили, що його поточний процесуальний статус не змінився і залишається статусом підозрюваного.

📢 «12 листопада 2025 року він підписав контракт на проходження військової служби в ЗСУ на посадах рядового особового складу», – зазначено у відповіді НАБУ.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду визначив перелік обов’язків, яких Гайдай має дотримуватися під час досудового розслідування. Серед них:

  • прибувати за кожною вимогою детективів НАБУ та прокурорів, котрі супроводжують провадження;
  • інформувати слідство про будь-яку зміну місця проживання або роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру;
  • не відвідувати військову частину Національної гвардії України;
  • передати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

У НАБУ додали, що станом на момент отримання запиту Гайдай виконує покладені на нього процесуальні обов’язки належним чином.

Також у бюро пояснили, що в разі мобілізації під час судового розгляду справа підлягає зупиненню до моменту демобілізації. Водночас ця норма не застосовується до громадян, які проходять службу за контрактом, — саме така ситуація у випадку Гайдая.

24 листопада колишній очільник ЛОВА повідомив у соцмережах, що «повертається на схід» уже як військовослужбовець Збройних сил України. Жодних додаткових подробиць він не оприлюднив.

Нагадаємо

Раніше, 2 серпня 2025 року, детективи НАБУ та прокурори САП доповіли шостому президенту України Володимиру Зеленському про викриття масштабної схеми корупційних закупівель дронів і засобів РЕБ. За даними слідства, до оборудки могли бути причетні народний депутат Олексій Кузнєцов, керівники районних і міських адміністрацій, а також військовослужбовці Нацгвардії.

Пізніше стало відомо, що одним із підозрюваних у цій справі є Сергій Гайдай, після чого його було звільнено з посади голови Мукачівської районної адміністрації.

4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а вже 7 серпня стало відомо, що за нього сплатили 10 млн грн, що дозволило йому вийти на свободу до завершення слідчих дій.

