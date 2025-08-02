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Нардепа Кузнєцова та Сергія Гайдая затримано за масштабну корупцію

Денис Молотов
Денис Молотов
Нардепа Кузнєцова та Сергія Гайдая затримано за масштабну корупцію

У зв’язку з масштабним антикорупційним розслідуванням Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), народний депутат Олексій Кузнєцов тимчасово втратив членство у фракції «Слуга народу». Відповідне рішення було ухвалене керівництвом фракції у Верховній Раді. Про це у суботу, 2 серпня, повідомив голова фракції Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі.

📢 «На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад», – заявив Арахамія.

Він також запевнив, що «Слуга народу» підтримує дії антикорупційних органів і виступає за принципову боротьбу з корупцією.

📢 «Антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива», – підкреслив парламентар.

⚠️ Як стало відомо з повідомлення РБК-Україна, до числа фігурантів корупційної справи входить колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай, який нині очолює Мукачівську районну військову адміністрацію (РВА).

Так видання “Українська правда” повідомляє, що учасників корупційної схеми затримано! Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від “Слуги народу” Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

✅ Цього ж дня шостий президент України Володимир Зеленський офіційно заявив про викриття масштабної корупційної схеми. З його слів, правоохоронці виявили причетність низки посадовців до оборудок під час закупівель військової техніки, зокрема дронів (БпЛА) та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це він повідомив за підсумками наради з директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком.

Згодом НАБУ та САП оприлюднили деталі кримінального провадження, яке охоплює зловживання у закупівлях для Сил оборони. У справі вже затримано чотирьох підозрюваних. Зокрема, йдеться про народного депутата, керівників місцевих адміністрацій та військовослужбовця Нацгвардії.

За офіційними даними, учасники організованої групи організували відпрацьовану схему «відкатів» за укладення державних контрактів. Їх суть полягала у підписанні договорів із постачальниками за завідомо завищеною ціною. Частину бюджетних коштів – до 30% від вартості контракту – постачальники повертали посадовцям у вигляді неправомірної вигоди.

Гроші на крові:

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи діяли щонайменше у 2024–2025 роках. Вони систематично отримували «відкати» за закупівлю військової продукції коштом місцевих бюджетів.

Однією з виявлених схем стало укладання контракту на постачання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ціна товару була значно завищена, і після підписання договору фігуранти отримали свою частку у вигляді хабаря.

Інший епізод стосувався закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала контракт із комерційною компанією на майже 10 мільйонів гривень. При цьому вартість продукції була необґрунтовано завищена приблизно на 80 тисяч доларів США. Після виконання контракту відповідальні особи передали частину коштів представникам злочинної групи.

Як підтвердили НАБУ і САП, серед причетних до схеми – чинний депутат IX скликання, колишній очільник обласної військової адміністрації, керівник районної військової адміністрації, командир військової частини Національної гвардії, а також представники підприємства-постачальника.

Затриманим наразі інкримінують одразу кілька тяжких злочинів. Зокрема, привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України) та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 КК України). Вирішується питання про офіційне повідомлення про підозру.

Антикорупційні органи продовжують слідчі дії, а справа вже привернула увагу суспільства та західних партнерів України.

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