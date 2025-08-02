Гайдая на засіданні Кабміну вирішено звільнити з посади

Уряд України 2 серпня на позачерговому засіданні ініціював звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації (РДА) та колишнього очільника Луганської ОВА – Сергія Гайдая. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Telegram анонсувала проведення засідання Кабінету міністрів у суботу ввечері, зазначивши:

📢 «За пів години відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Зокрема уряд направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая».

☝️ Згодом вона підтвердила, що проєкт розпорядження щодо звільнення Гайдая вже було ухвалено урядом і направлено на розгляд президенту.

📌 Варто зазначити, що цього ж дня шостий президент України Володимир Зеленський заявив про викриття високопосадовців, причетних до масштабної корупції. Зустріч із керівництвом НАБУ та САП засвідчила початок активних дій правоохоронців.

❗ Згодом антикорупційні органи повідомили про затримання чотирьох осіб у межах нової справи. Вже підтверджено участь у схемі народного депутата Олексія Кузнєцова з фракції «Слуга народу». Також ЗМІ назвали Сергія Гайдая серед імовірно причетних до оборудки.

📌 Так видання “Українська правда” повідомляє, що учасників корупційної схеми затримано! Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від “Слуги народу” Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.