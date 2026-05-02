Атака на енергосистему Миколаєва: місто під ударами «шахедів»

Протягом останньої доби Миколаїв та область перебувають під інтенсивним вогнем ворожих безпілотників. Основною ціллю окупантів стали об’єкти енергетики, що призвело до часткового знеструмлення обласного центру. Останній удар зафіксовано об 11:00 ранку суботи, 2 травня, коли місто знову атакували дрони типу «Shahed».
Ситуація з енергопостачанням у Миколаєві залишається напруженою через систематичні атаки ворога. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та оперативні служби повідомляють про наслідки серії ударів.
⚡ Удари по енергетиці та відключення:
- Ніч на 1 травня: Ворог застосував БпЛА для атаки на енергетичні об’єкти. Постраждалих не зафіксовано, але інфраструктура зазнала пошкоджень.
- День 1 травня: Через повторні атаки було частково знеструмлено споживачів Миколаєва. Енергетикам вдалося оперативно повернути світло частині абонентів, проте відновлювальні роботи тривають під загрозою нових обстрілів.
- Ранок 2 травня: Нова хвиля «шахедів» знову поцілила в енергетичну інфраструктуру. У місті зафіксовано нові відключення електроенергії.
🏚️ Руйнування цивільних об’єктів: Окрім енергосистеми, постраждав житловий сектор:
- Миколаїв: Вибуховою хвилею пошкоджено вікна багатоповерхівки та приватний автомобіль.
- Миколаївський район (Очаківська та Куцурубська громади): Протягом минулої доби ворог 7 разів бив FPV-дронами. У селі Дмитрівка пошкоджено дах та вікна приватного будинку.
🚑 Жертви та постраждалі: На щастя, за даними ОВА, внаслідок останніх атак у Миколаєві та районі загиблих та поранених немає.
Також було повідомлено, що у ніч проти суботи, 2 травня 2026 року, російські окупаційні війська вчергове спрямували ударні безпілотники на південь Одеської області. Головною ціллю ворога стала портова інфраструктура міста Ізмаїл.