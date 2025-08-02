Зеленський повідомив про викриття топ-корупціонерів

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про чергові антикорупційні викриття: хабарництво інкримінують народному депутату, керівникам районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовцям Нацгвардії. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі в суботу, 2 серпня.

☝️ Зеленський зазначив, що отримав відповідні доповіді від голови НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка.

📢 «Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу», – наголосив він.

Зеленський підкреслив, що в Україні має діяти виключно політика нульової толерантності до корупції, яка передбачає скоординовану роботу всіх гілок влади у боротьбі з нею, а також – «справедливий вирок» для викритих порушників.

📢 «Антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією», – додав Зеленський.

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☝️ Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 у другому читанні, що обмежував незалежність НАБУ та САП. Це викликало суспільний резонанс. У Києві та інших містах пройшли акції протесту з вимогою ветувати або скасувати закон.

💢 Після критики західних партнерів президент подав до парламенту новий законопроєкт, який скасовував обмеження попереднього закону. Уже 31 липня Верховна Рада ухвалила цей документ під номером 13533, а того ж дня Зеленський його підписав.