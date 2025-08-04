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Гайдая арештовано на 60 днів із заставою 10 млн грн — рішення ВАКС

Денис Молотов
Денис Молотов
Гайдая арештовано на 60 днів із заставою 10 млн грн — рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вже обрав запобіжний захід для колишнього очільника Луганської ОВА (25 жовтня 2019 — 15 березня 2023) та колишнього голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая. Посадовця підозрюють у причетності до корупційних схем при закупівлі безпілотників (БпЛА) та радіолокаційного обладнання (РЕБ). Про це йдеться у трансляції судового засідання у понеділок, 4 серпня.

Гайдая арештовано на 60 днів із заставою 10 млн грн — рішення ВАКС📢 «Застосувати до підозрюваного Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів», — проголосив суддя під час засідання, що відбулося 4 серпня.

☝️ Суд також визначив альтернативний запобіжний захід — застава у розмірі 10 мільйонів гривень.

📌 Раніше, 2 серпня, шостий президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття масштабної корупційної схеми. Справа пов’язаної із закупівлею посадовцями безпілотників та радіолокаційного обладнання державним коштом. Про це він заявив після зустрічі з директором НАБУ Семеном Кривоносом і керівником САП Олександром Клименком.

💬 Згодом НАБУ та САП оприлюднили деталі провадження: серед фігурантів — народний депутат від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов (виборчий округ №106, Сєвєродонецьк) і Сергій Гайдай, який очолював Луганську ОВА з жовтня 2019-го до березня 2023 року. Відомо, що донедавна Сергій Гайдай був головою Мукачівської РДА.

📢 «Суд частково погодився з позицією прокурора САП. Застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави»,інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура щодо Кузнєцова.

📎 Обох підозрюють у причетності до розкрадання бюджетних коштів, виділених на оборонні закупівлі для потреб ЗСУ. Зокрема, безпілотників і систем РЕБ. Розслідування триває.

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