За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів застави

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай та полковник Національної гвардії Василь Мишанський вийшли з-під варти. Обох підозрюють у причетності до масштабної корупції під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб Збройних сил України. Про це 7 серпня повідомляє «Суспільне», посилаючись на інформацію від адвокатів обох фігурантів.

Відомо, що за Гайдая було внесено заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, а за полковника Мишанського — 2 мільйони гривень. Як уточнив адвокат Роман Кругляк, за Гайдая кошти внесли фізичні особи. Сам Гайдай вийшов зі слідчого ізолятора о 18:05 в четвер, 7 серпня.

Представник Мишанського розповів, що заставу за нього внесли військовослужбовці Національної гвардії України.

⛔ Після внесення застав обом підозрюваним встановили низку обмежень:

Вони не мають права покидати межі населених пунктів, визначених судом.

Також їм заборонено контактувати з іншими учасниками кримінального провадження.

Крім того, вони зобов’язані здати закордонні паспорти та носити електронні браслети для контролю за місцем перебування.

☝️ Нагадаємо, 2 серпня шостий президент України Володимир Зеленський заявив про чергові масштабні антикорупційні викриття. Серед них — хабарі високопосадовців, у тому числі народного депутата, керівників місцевої влади та військовослужбовців Нацгвардії.

Згодом антикорупційні органи — НАБУ та САП — уточнили, що йдеться про масштабну корупційну схему під час закупівель військового обладнання. За версією слідства, посадовці причетні до укладання контрактів на постачання безпілотників за значно завищеними цінами. Частина коштів — до 30% від суми угод — поверталася у вигляді неправомірної вигоди.

Серед підозрюваних у справі — народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, а також начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко.

За рішенням суду, Гайдаю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 10 мільйонів гривень. Василя Мишанського також арештували, дозволивши звільнення під заставу — у розмірі 2 мільйони гривень.