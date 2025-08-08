П’ятниця, 8 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів застави

Денис Молотов
Денис Молотов
За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів застави

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай та полковник Національної гвардії Василь Мишанський вийшли з-під варти. Обох підозрюють у причетності до масштабної корупції під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб Збройних сил України. Про це 7 серпня повідомляє «Суспільне», посилаючись на інформацію від адвокатів обох фігурантів.

За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів заставиВідомо, що за Гайдая було внесено заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, а за полковника Мишанського — 2 мільйони гривень. Як уточнив адвокат Роман Кругляк, за Гайдая кошти внесли фізичні особи. Сам Гайдай вийшов зі слідчого ізолятора о 18:05 в четвер, 7 серпня.

Представник Мишанського розповів, що заставу за нього внесли військовослужбовці Національної гвардії України.

За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів застави

⛔ Після внесення застав обом підозрюваним встановили низку обмежень:
  • Вони не мають права покидати межі населених пунктів, визначених судом.
  • Також їм заборонено контактувати з іншими учасниками кримінального провадження.
  • Крім того, вони зобов’язані здати закордонні паспорти та носити електронні браслети для контролю за місцем перебування.

☝️ Нагадаємо, 2 серпня шостий президент України Володимир Зеленський заявив про чергові масштабні антикорупційні викриття. Серед них — хабарі високопосадовців, у тому числі народного депутата, керівників місцевої влади та військовослужбовців Нацгвардії.

Згодом антикорупційні органи — НАБУ та САП — уточнили, що йдеться про масштабну корупційну схему під час закупівель військового обладнання. За версією слідства, посадовці причетні до укладання контрактів на постачання безпілотників за значно завищеними цінами. Частина коштів — до 30% від суми угод — поверталася у вигляді неправомірної вигоди.

Серед підозрюваних у справі — народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай, а також начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко.

За рішенням суду, Гайдаю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 10 мільйонів гривень. Василя Мишанського також арештували, дозволивши звільнення під заставу — у розмірі 2 мільйони гривень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Лукашенко знову запропонував об’єднати ЄС і росію

ПОЛІТИКА

Україна та партнери узгоджують безпекові позиції – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Запоріжжя: обстріли рф забрали життя щонайменше сімох людей

ВІЙНА

На Запоріжжі під обстріл потрапили українські рятувальники

ВІЙНА

На Миколаївщині цивільні з трубами та битами протидіяли ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Втекти з України в незвичний спосіб чоловіку не вдалось – ДПСУ

КОРДОН

За добу на фронті сталося 172 бої: ЗСУ стримують ворога на понад 10 напрямках (карти)

ПОДІЇ

Представники громад Сватівщини поглибили знання з теми безбар’єрності

ЛУГАНЩИНА

Події за минулу добу на Луганщині – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Понад третина боїв припала на Покровський напрямок – Генштаб

ВІЙНА

Майже дві третини боїв – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ВІЙНА

Удар по аеродрому Саки в Криму знищив п’ять російських літаків

ВАЖЛИВО

Зеленський призначив Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

ВАЖЛИВО

87 боїв на фронті: понад третина на Покровському і Північно-Слобожанському та Курському напрямках

ПОДІЇ

Нічна атака дронів по Харківщині: поранено чотирьох, серед них дитина

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"