Ракетна атака на Київ 14 травня: зросла кількість загиблих

Кількість жертв масованого повітряного обстрілу столиці продовжує зростати. За оновленими даними Національної поліції та екстрених служб, станом на вечір четверга підтверджено загибель восьми людей.

Серед восьми загиблих людей ідентифіковано трьох чоловіків, трьох жінок та двох дітей. Однією з жертв стала 12-річна дівчина. Нацполіція повідомляє про значну кількість поранених у різних районах міста.

📢 «Кількість потерпілих становить 45 осіб, серед яких є немовля та неповнолітній. Поранень зазнав також співробітник поліції», — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

У Дарницькому районі, який зазнав найбільших руйнувань, пошуково-рятувальні роботи не припиняються. Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхового будинку, де під конструкціями все ще можуть перебувати люди.

Документування злочинів та робота поліції

Для надання допомоги громадянам та фіксації наслідків атаки залучено понад 370 співробітників поліції. Поряд із місцями влучань розгорнуто мобільні пункти прийому заяв. Громадяни звертаються щодо пошкодження житла, автомобілів та іншого майна.

Лише в одному Дарницькому районі слідчі вже отримали близько 260 звернень щодо майнових збитків. Поліцейські забезпечують охорону периметра та допомагають мешканцям евакуювати вцілілі речі з пошкоджених квартир.

Психологічна допомога та підтримка

Масштаб трагедії змусив мобілізувати велику кількість психологів ДСНС. Фахівці працюють безпосередньо на локаціях, де тривають рятувальні операції. На цей час 144 людини отримали фахову психологічну допомогу.

Представники служби зазначають, що їхнє завдання — бути поруч із тими, хто чекає на звістку про близьких під завалами.

📢 «Іноді допомога – це не просто розмова, а можливість потримати за руку, вислухати або просто мовчки бути поруч, коли слів замало», — описують свою роботу психологи.

Загальний масштаб атаки

Нагадаємо, що в ніч на 14 травня росія випустила по Україні 56 ракет різних типів та 675 ударних дронів. Хоча підрозділи ППО перехопили більшість цілей, основний удар припав саме на Київ.

Раніше влада повідомляла про п’ятьох загиблих та понад 20 зниклих безвісти. Зараз фахівці проводять ідентифікацію тіл, знайдених під завалами протягом дня. Робота екстрених служб на місцях триває, інформація щодо остаточної кількості жертв уточнюється.