Данія нагадала США: Гренландія підпадає під п’яту статтю НАТО

Денис Молотов
Данія нагадала США: Гренландія підпадає під п'яту статтю НАТО
Расмуссен (праворуч) та міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт під час прес-конференції в посольстві Данії у Вашингтоні, округ Колумбія.

Гренландія з 1949 року є членом НАТО і підпадає під дію так званої “п’ятої статті” Альянсу. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен під час брифінгу після зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо.

📢 «Мушу сказати, що ми певною мірою поділяємо занепокоєння (президента США Дональда) Трампа, що в Арктиці безперечно склалася нова ситуація з безпекою»,зазначив глава данського МЗС.

Водночас Расмуссен наголосив, що твердження про масову присутність китайських військових кораблів поблизу Гренландії не відповідають дійсності.

📢 «За даними нашої розвідки, китайські військові кораблі не з’являлися в Гренландії вже близько десяти років», – заявив міністр.

☝️ Очільник зовнішньополітичного відомства Данії підкреслив, що Гренландія “нині й у найближчому майбутньому” залишатиметься у складі Данії.

📢 «Ми вважаємо себе найближчими союзниками США. В Афганістані ми мали стільки ж жертв, скільки і США. Я добре розумію, що майбутнє не обов’язково залежить від минулого, але вважаю, що важливо пам’ятати про минуле», – наголосив Расмуссен.

👉 Нагадаємо, раніше Ларс Локке Расмуссен заявив про намір Данії створити «робочу групу високого рівня», щоб з’ясувати, чи існує можливість напрацювання спільного рішення з Вашингтоном щодо безпекових питань навколо Гренландії.

➡️ Також раніше стало відомо, що Дональд Трамп закликав Данію «терміново» покинути Гренландію. Президент США заявив, що контроль над островом повинні отримати США.

