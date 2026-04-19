Удар по Чернігову: під завалами будинку загинув підліток

У ніч на неділю, 19 квітня, Чернігів став однією з головних цілей масованої атаки російських безпілотників. Внаслідок влучань та падіння уламків у місті зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури та людські жертви. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та пресслужба ДСНС.

За даними обласної влади, ворожі дрони поцілили по різних локаціях міста, зокрема один із безпілотників упав безпосередньо у центрі Чернігова. Найбільш трагічні наслідки зафіксовано у житловому секторі.

Наслідки атаки:

Загиблі: Під час розбору завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло 16-річного хлопця .

Постраждалі: Четверо людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Четверо людей отримали поранення різного ступеня важкості. Психологічна допомога: Фахівці ДСНС надали підтримку 16 мешканцям, які перебували у стані гострого стресу.

📢 «На жаль, ця атака забрала життя 16-річного хлопця. Рятувальники знайшли його тіло, коли розбирали завали», — підкреслив В’ячеслав Чаус.

Руйнування інфраструктури

Окупаційні російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти, що не мають жодного військового призначення. У місті зафіксовано пошкодження:

Навчального закладу: під удар потрапив один із місцевих ліцеїв.

під удар потрапив один із місцевих ліцеїв. Медичного закладу: пошкоджено лікарню, яка вже була напівзруйнована окупантами у 2022 році та наразі не функціонувала.

пошкоджено лікарню, яка вже була напівзруйнована окупантами у 2022 році та наразі не функціонувала. Житлового сектору: численні пошкодження приватних будинків, де виникли пожежі.

численні пошкодження приватних будинків, де виникли пожежі. Промисловості: є влучання в один із промислових об’єктів міста.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання та завершили пошукові роботи на місцях руйнувань.

1 з 7

Нагадаємо

Атака на Чернігів була частиною масштабного нічного нальоту на Україну. Загалом ворог випустив 236 безпілотників, серед яких переважали ударні БпЛА типу «Shahed», а також моделі «Гербера» та «Італмас». Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 203 одиниці ворожої техніки, проте частина дронів, що прорвалися, спричинила руйнування у кількох регіонах країни.

Влада закликає мешканців міста не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки тактика ворога залишається терористичною — спрямованою на залякування цивільного населення та знищення житлового фонду.