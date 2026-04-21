Іран зберіг тисячі ракет і дронів після ударів США — розвідка

Попри багатотижневу кампанію авіаударів, Іран зберіг істотну частину свого військового потенціалу, включно з тисячами ракет і ударних безпілотників. Таких висновків дійшли американські розвідувальні служби, повідомляє Business Insider.

За інформацією видання, очільник Агентства оборонної розвідки США, генерал-лейтенант морської піхоти Джеймс Адамс, під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників наголосив, що навіть після ударів по сотнях об’єктів Іран “зберігає тисячі” ракет та безпілотників одностороннього застосування. Він підкреслив, що, попри втрати ресурсів і значні витрати, Тегерану вдалося приховати частину озброєнь.

📊 За даними Пентагону, в межах операції «Епічна лють» було знищено понад 450 сховищ балістичних ракет, уражено близько 800 об’єктів, де зберігалися дрони, а також ліквідовано промислові потужності, які використовувалися для створення систем запуску. Водночас американські спецслужби вказують, що Іран заздалегідь підготувався до атак і розмістив частину арсеналу в підземних укриттях.

Заяви Пентагону

Керівництво Пентагону визнає, що операція «Епічна лють» не забезпечила виконання всіх поставлених завдань. Після оголошення тимчасового перемир’я іранські сили розпочали відновлення боєздатності та повернення до активного використання резервів.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що іранські військові фактично викопують ракети зі сховищ після завданих ударів. Супутникові знімки, за його словами, фіксують активні роботи на пошкоджених військових базах. Посадовець наголосив, що Іран намагається максимально швидко компенсувати втрати.

⚠️ Станом на 21 квітня завершується дія перемир’я між США та Іраном. Президент Дональд Трамп попередив про ризик нової ескалації у разі невдалого завершення переговорів. У цей час американські військові кораблі здійснюють морську блокаду іранських портів, а також проводять роботи з розмінування Ормузької протоки — стратегічного маршруту транспортування нафти.

До операції залучено понад десять кораблів США, однак така концентрація сил водночас підвищує їхню вразливість до можливих ракетних ударів з узбережжя Ірану.

📈 За поточний місяць США та їхні союзники вже перехопили близько 1700 іранських об’єктів. Водночас точні масштаби озброєння, прихованого в підземних сховищах, залишаються невідомими.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що потенційна нова угода з Іраном щодо ядерної програми буде вигіднішою для США, ніж Спільний всеосяжний план дій (СВПД), укладений за президентства Барака Обами.

