Представники Луганської ОВА на Конференції з реінтеграції ветеранів 2026

22 квітня Київ став центром обговорення ветеранської політики. Конференція з реінтеграції об’єднала понад 250 лідерів: CEO провідних компаній, політиків, представників міжнародних фінансових установ та лідерів ветеранської спільноти. Головний меседж заходу — ветерани є не об’єктом соціальної опіки, а стратегічним капіталом для відновлення України. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📈 Державна стратегія: від допомоги до можливостей

Відкриваючи захід, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко наголосила на зміні парадигми: державна політика має фокусуватися на економічному підсиленні захисників.

📢 «Ветеранська політика — це більше, ніж реабілітація та соціальна підтримка. Люди мають повернути собі крила — бажання і можливість працювати. В Україні вже 1,8 млн ветеранів. Наше завдання — посилювати їхню економічну свободу», — заявила Свириденко, – «Там, де виграють ветерани, виграють усі», — додала у своєму виступі Прем’єр-Міністр України.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова додала, що досвід, здобутий на полі бою (відповідальність та здатність ухвалювати рішення в критичних умовах), є безцінним для цивільного сектору.

📢 «Ветерани та ветеранки — це насамперед про досвід, відповідальність і здатність ухвалювати рішення в найскладніших умовах, а їхнє повернення до цивільного життя означає новий етап реалізації цього потенціалу», – повідомила Калмикова.

🤝 Міжнародна підтримка та фінансова інклюзія

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова та голова ЄБРР Франсіс Маліж підтвердили готовність інвестувати в програми реінтеграції. Основна увага міжнародних партнерів зосереджена на адаптації унікального військового досвіду до потреб бізнесу.

У дискусіях також взяв участь керівник Офісу Президента, генерал-лейтенант Кирило Буданов.

📌 Ключові теми та дискусійні панелі:

Фінансовий сектор: Як банки можуть реально підтримати ветеранський бізнес, уникаючи формального підходу.

▶️Дискусія «Інклюзія, що має значення»: як підтримати ветеранів після повернення до цивільного життя» відкрила розмову про роль фінансового сектору — як банки та регулятори можуть системно підтримати економічну активність ветеранів, а не лише декларувати готовність до цього.

▶️Панель «Від служби до можливостей: актуальні виклики інтеграції ветеранів» про найгостріші питання: де держава, бізнес і фінансовий сектор ще не дотягуються до реальних потреб ветеранів і що треба змінити. У цій дискусії взяла участь Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

▶️Панель «Ветераноцентричність: що потрібно, щоб організації справді працювали для ветеранів» порушила незручне, але важливе питання: чому добрі наміри так часто не перетворюються на реальні рішення? Де виникає розрив між політикою та щоденною практикою — і хто несе відповідальність за те, щоб ветеран став справжнім центром рішень, а не просто пунктом у звіті. До обговорення долучився ветеран, заступник Міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

▶️Дискусія «Від партнерства до впливу: спільне створення інфраструктури підтримки ветеранів» була присвячена тому, як перейти від окремих ініціатив до справжньої системи — де бізнес, держава та ветеранська спільнота будують підтримку разом і надовго, а не від кампанії до кампанії.

▶️Панель «Після служби: відновлення, новий сенс і професійна ідентичність ветеранів» торкнулася найособистішого — через що проходить людина, повертаючись зі служби, як шукає себе у новій ролі і що їй у цьому справді допомагає.

▶️Блок «Досконалість у реінтеграції ветеранів» пройшов у форматі коротких TED-виступів. Живі історії ветеранів, які вже знайшли свій шлях у цивільному житті та готові поділитися своїм досвідом.

🏆 Розвиток ветеранського бізнесу

Практичним результатом конференції стало нагородження переможців конкурсу інвестиційних проєктів ветеранського бізнесу. Також було офіційно оголошено про запуск II хвилі ветеранського бізнес-акселератора за підтримки НБУ, ЄБРР та провідних комерційних банків.

⚠️ Висновки заходу

Учасники зійшлися на думці, що ветерани є зв’язковою ланкою між обороною та суспільством. Їхня успішна реінтеграція — це не лише питання справедливості, а й ключовий чинник національної безпеки та суспільної стійкості України у довгостроковій перспективі.