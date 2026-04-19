Обіцяють правову оцінку дій поліції під час теракту в Києві

За фактом подій у Голосіївському районі столиці, що сталися 18 квітня, розпочато кримінальне провадження щодо ймовірного неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції. Про це повідомив Генеральний прокурор України.

Слідство приділить особливу увагу діям правоохоронців у перші хвилини нападу. Зокрема, правову оцінку отримає епізод, який викликав значний суспільний резонанс.

📢 «Усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку», — наголосив Генпрокурор.

Досудове розслідування доручено Державному бюро розслідувань (ДБР). Групу прокурорів у справі особисто очолив прокурор міста Києва.

Службова перевірка та відсторонення

Паралельно з кримінальним провадженням, у системі МВС розпочато внутрішнє розслідування. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко надав відповідні доручення Голові Нацполіції Івану Вигівському.

📢 «Дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР», – зазначив він.

Ключові заходи контролю:

Відсторонення: Усіх поліцейських на початковому етапі відсторонено від виконання обов’язків на час перевірки.

Доказова база: Слідство вивчає відеоматеріали з нагрудних камер, записи з мережі та свідчення очевидців.

Співпраця з ДБР: Усі результати внутрішнього розслідування будуть невідкладно передані до Державного бюро розслідувань.

Ігор Клименко підкреслив, що гасло “служити та захищати” має підкріплюватися професіоналізмом у критичні моменти, коли йдеться про життя людей.

Нагадаємо

У суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі чоловік з автоматичною зброєю влаштував хаотичну стрілянину на вулицях, після чого захопив заручників у супермаркеті «Велмарт».

Наслідки теракту:

Жертви: загинуло шість людей.

Поранені: 14 громадян отримали травми різного ступеня важкості.

Результат спецоперації: Нападника ліквідували бійці КОРДу після провалу переговорів.

Очікується, що результати службового розслідування Нацполіції будуть оприлюднені у найкоротші терміни.

📢 «Результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією», – заявив голова МВС.