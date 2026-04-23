У Львові службовці ТЦК на авто наїхали на жінку

Денис Молотов
Фото: Скриншот із відео соцмереж / 23.04.2026

У Львові 23 квітня стався інцидент за участю службового автомобіля територіального центру комплектування ТЦК. Під час виїзду з двору транспортний засіб наїхав на 57-річну жінку. Правоохоронці призначили службове розслідування.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Поліції Львівської області / 23.04.2026

За інформацією поліції, подія трапилася на вулиці Пороховій під час проведення мобілізаційних заходів оповіщення. Службовий автомобіль ТЦК SsangYong Rexton здійснив наїзд на жінку, яка, за попередніми даними, намагалася перешкодити виїзду транспорту з двору. Постраждалу було госпіталізовано.

Поліцейські, які перебували поруч і виконували службові обов’язки, стали свідками інциденту. Вони наздогнали автомобіль, зупинили його, встановили особу водія та запросили до територіального підрозділу поліції для надання пояснень.

У Національній поліції України повідомили про призначення службового розслідування, яке має встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям учасників.

У Львівському обласному ТЦК надали офіційний коментар

Свою версію оприлюднили й у Львівському обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що під час перевірки документів чоловік, який перебував у «розшуку» за порушення правил військового обліку, відмовився їх пред’явити та почав чинити опір.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Львівського обласного ТЦК / 23.04.2026

📢 «Під час спроби перевірки його військово-облікових документів на місці події з’явилася його дружина, яка спровокувала конфлікт. Згодом вона намагалася закрити ворота двору, щоб перешкодити виїзду службового автомобіля», – повідомили в ТЦК.

У відомстві також заявили, що відео, поширене в соцмережах, нібито свідчить про те, що дорожньо-транспортна пригода сталася з вини пішохода. Водночас остаточну правову оцінку діям усіх сторін мають надати правоохоронні органи.

За даними ТЦК, чоловік наразі проходить військово-лікарську комісію ВЛК.

Нагадаємо

У селі Струмівка поблизу Луцьк стався інцидент за участю представників територіального центру комплектування (ТЦК): під час сутички на даху будівлі з висоти впали і чоловік й працівник ТЦК.

Працівники Державне бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Київ. Їм інкримінують причетність до смерті чоловіка під час транспортування мобілізованих.

Також з’являлися відео затримань представників ТЦК в Одесі, які, за інформацією ЗМІ, пов’язані з розслідуванням щодо систематичного вимагання коштів.

Стало відомо й про інші резонансні інциденти за участі працівників ТЦК. Зокрема, ДБР оголосило підозру шістьом працівникам ТЦК у Харкові у справі щодо викрадення, катування цивільних осіб та незаконного застосування зброї. Слідство встановило, що злочинну групу очолив майор ТЦК.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

