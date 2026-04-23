Міністр ВМС США Джон Фелан пішов у відставку

Військово-морські сили США залишилися без очільника. У середу, 22 квітня, стало відомо про раптову відставку міністра ВМС Джона Фелана. Про це повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

За словами Парнелла, рішення про припинення повноважень набуло чинності миттєво. Офіційних причин такого кроку в оборонному відомстві наразі не називають.

📢 «Міністр Фелан залишає адміністрацію, його відставка набирає чинності негайно. Від імені міністра оборони висловлюю вдячність за його службу на благо ВМС Сполучених Штатів», — йдеться у заяві речника.

👤 Хто очолить ВМС?

Тимчасове керівництво відомством бере на себе заступник міністра Ханг Као. Він виконуватиме обов’язки очільника ВМС до моменту призначення та затвердження нової кандидатури.

Відставка Фелана не є поодиноким випадком, а вписується в ширшу стратегію оновлення військового керівництва країни, яку впроваджує міністр оборони Піт Геґсет.

📌 Попередні кадрові рішення:

Травень 2025 року: Піт Геґсет анонсував масштабне скорочення топ-менеджменту армії, пообіцявши звільнити кожного п’ятого генерала та адмірала США.

Квітень 2026 року: Глава Пентагону висунув вимогу про негайну відставку начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа.

Глава Пентагону висунув вимогу про негайну відставку начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа. 22 квітня 2026 року: Офіційне звільнення міністра ВМС Джона Фелана.

