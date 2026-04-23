Міністр ВМС США Джон Фелан пішов у відставку

Денис Молотов
Фото з відкритих джерел: колишній міністр ВМС США Джон Фелан.

Військово-морські сили США залишилися без очільника. У середу, 22 квітня, стало відомо про раптову відставку міністра ВМС Джона Фелана. Про це повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

За словами Парнелла, рішення про припинення повноважень набуло чинності миттєво. Офіційних причин такого кроку в оборонному відомстві наразі не називають.

📢 «Міністр Фелан залишає адміністрацію, його відставка набирає чинності негайно. Від імені міністра оборони висловлюю вдячність за його службу на благо ВМС Сполучених Штатів», — йдеться у заяві речника.

👤 Хто очолить ВМС?

Тимчасове керівництво відомством бере на себе заступник міністра Ханг Као. Він виконуватиме обов’язки очільника ВМС до моменту призначення та затвердження нової кандидатури.

Відставка Фелана не є поодиноким випадком, а вписується в ширшу стратегію оновлення військового керівництва країни, яку впроваджує міністр оборони Піт Геґсет.

📌 Попередні кадрові рішення:

  • Травень 2025 року: Піт Геґсет анонсував масштабне скорочення топ-менеджменту армії, пообіцявши звільнити кожного п’ятого генерала та адмірала США.
  • Квітень 2026 року: Глава Пентагону висунув вимогу про негайну відставку начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа.
  • 22 квітня 2026 року: Офіційне звільнення міністра ВМС Джона Фелана.

👉 Також раніше стало відомо, що попри посилену присутність ВМС США в Аравійському морі, щонайменше 34 танкери, пов’язані з Тегераном, зуміли обійти морську блокаду. Серед них — судна, що вивезли іранську нафту загальною вартістю близько 1 мільярда доларів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна запустила нафтопровід «Дружба» після ремонту

ВАЖЛИВО

Масована атака на Запоріжжя 20 квітня: наслідки обстрілів

ВІЙНА

Рекордна оборонна угода США та Німеччини на $12 млрд

ВАЖЛИВО

Сіверськодонецький культурний хаб об’єднує громаду в евакуації

ЛУГАНЩИНА

Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників

ВАЖЛИВО

Рубіжанська громада погодила нові виплати для Захисників та Захисниць

ЛУГАНЩИНА

Чи можна цивільним носити військову форму – роз’яснення Міноборони

ПОДІЇ

Посли ЄС дали «зелене світло» кредиту на 90 млрд євро та санкціям

ВАЖЛИВО

Сирський відсторонив керівництво ТЦК в Одесі

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 118 боїв, ворог запустив понад 4 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Система безкарності та корупційна складова в ТЦК – Лубінець

ВАЖЛИВО

Трампу доведеться шукати компроміси з Іраном – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Тегеран відкидає «формальне» перемир’я

ВАЖЛИВО

У НАТО оцінили шанси класичної військової перемоги рф

ПОЛІТИКА

Кравченко: росія ігнорує безпеку усієї Європи і, вочевидь, навмисно атакувала саркофаг ЧАЕС

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

