Поліція повідомила деталі стрілянини у Бучанському районі

У місті Буча Київської області правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на одній із вулиць. Про це повідомляє управління Національної поліції в Київській області в суботу, 25 квітня.

Сигнал про постріли надійшов до поліції від очевидців. На місце події терміново виїхали екіпажі поліції охорони, групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Працівники поліції охорони прибули першими та змогли швидко знешкодити й затримати правопорушника.

Встановлено, що 42-річний чоловік, перебуваючи у стані сильного алкогольного спʼяніння, вийшов із таксі та почав хаотично стріляти в різні боки.

⚖️ Наслідки та правова кваліфікація

На щастя, внаслідок інциденту ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Наразі слідчі встановлюють походження зброї та всі обставини справи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї).

(Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

📌Нагадаємо

Лише 23 квітня в одному з ТРЦ Києва конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною, внаслідок чого були постраждалі, а зловмисника затримала поліція.

У суботу, 18 квітня, столицю сколихнула надзвичайна подія із масовою стріляниною. У Голосіївському районі невідомий відкрив вогонь по мирних мешканцях, після чого забарикадувався в одному з торгових об’єктів.