Дніпро: зруйновані будинки, спалена АЗС та десятки поранених

Субота, 25 квітня, стала одним із найважчих днів для Дніпра. Місто перебувало під ворожим вогнем майже всю ніч та ранок. Окупанти цинічно завдавали повторних ударів по тих самих житлових кварталах, де вже працювали рятувальники. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Жертви та постраждалі (оновлені дані)

Терор росіян призвів до масштабних людських втрат:

Загиблі: Офіційно підтверджено смерть п'яти людей . Остання жертва загинула вранці під час чергової атаки на вже понівечений квартал.

Кількість постраждалих зросла до . Серед них є діти: 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Госпіталізація: Більшість поранених перебувають у лікарнях, зокрема двоє чоловіків (49 та 51 рік), які постраждали під час вибуху на АЗС.

🏢 Руйнування цивільної інфраструктури Ворог цілив у густонаселені райони та промислові об’єкти:

Житловий сектор: Пошкоджено чотириповерховий будинок та ще декілька домівок. В одному з будинків стався обвал під'їзду. Вранці росіяни вдарили по тому ж мікрорайону, додавши нових руйнувань.

Атака тривала хвилями понад 10 годин. Перші вибухи пролунали вночі, а вже після світанку, коли почали розбирати завали, ворог завдав повторного ракетного удару. Загалом по Україні цієї ночі було випущено 47 ракет та 619 БпЛА, більшість яких була спрямована саме на Дніпро.

📢 «росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі. Це свідоме вбивство мирних людей та тих, хто намагався їм допомогти», — наголосив Олександр Ганжа.

⚠️Нагадаємо

Ситуація в місті залишається напруженою. Лише два дні тому, 23 квітня, Дніпро вже був атакований дронами, що призвело до загибелі двох людей. Таким чином, за три дні місто втратило вже семеро мешканців.