Атака на Дніпро: росіяни повторно вдарили по місту

Субота, 25 квітня, стала одним із найважчих днів для міста Дніпра. Ворожа атака тривала майже безперервно впродовж ночі та ранку. Окупаційні російські війська завдавали повторних ударів по житлових кварталах, де вже працювали рятувальні служби. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт місто знову зазнало удару. Влучання зафіксовано в житловий будинок у тому ж районі, який постраждав уночі. Унаслідок повторної атаки загинула ще одна людина, семеро отримали поранення.

☝️ Загалом атака на Дніпро призвела до значних людських втрат і поранень:

підтверджено смерть 5 людей; Поранені: 34 людини, серед них двоє дітей;

Серед поранених — 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Також відомо про двох чоловіків віком 49 і 51 рік, які дістали травми під час вибуху на автозаправній станції.

📌 Руйнування зафіксовані у різних секторах міської інфраструктури:

Житловий фонд: пошкоджено чотириповерховий будинок і низку інших житлових споруд. В одному з будинків стався обвал під’їзду. Повторний ранковий удар спричинив нові руйнування в тому ж мікрорайоні.

Атака відбувалася хвилями та тривала понад 10 годин. Перші вибухи пролунали вночі. Після світанку, коли розпочали розбір завалів, місто зазнало повторного ракетного удару.

За наявними даними, у ніч на 25 квітня по території України було випущено 47 ракет і 619 безпілотників різних типів. Основний напрямок удару — Дніпро.

📢 «росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі. Це свідоме вбивство мирних людей та тих, хто намагався їм допомогти», — наголосив Олександр Ганжа.

1 з 6

Нагадаємо, 23 квітня Дніпро вже зазнав атаки безпілотників. Тоді загинули двоє людей.