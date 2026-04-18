ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Денис Молотов
На Тернопільщині у водоймі втопився 4-річний хлопчик
Фото: Національна поліція України / 18.04.2026

У Тернопільській області зафіксовано трагічну загибель малолітньої дитини. 4-річний хлопчик втопився у ставку неподалік від власного помешкання. Попри зусилля рідних та лікарів, врятувати малюка не вдалося. Про це офіційно повідомили в обласній поліції.

Повідомлення про смерть дитини надійшло на спецлінію «102» від бригади екстреної медичної допомоги 17 квітня. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили хронологію подій того дня:

  • Час інциденту: близько 11:40.
  • Водойма завглибшки близько 70 сантиметрів, розташована за 100 метрів від подвір’я.

Мати хлопчика перебувала на роботі, бабуся була в будинку, а дідусь працював на городі. Дитина самостійно вийшла за межі подвір’я.

Як з’ясувалося пізніше, хлопчик і раніше проявляв інтерес до водойми та тікав туди гратися. Коли бабуся помітила відсутність онука, вона почала пошуки та невдовзі виявила його у ставку.

📢 «Відсутність онука помітила бабуся. За деякий час жінка виявила дитину у ставку глибиною близько 70 сантиметрів. Вона витягнула хлопчика з води, а дідусь намагався надати першу допомогу», — зазначають у поліції.

Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, проте серце дитини зупинилося. Загиблий був єдиною дитиною в родині, його батько наразі є чинним військовослужбовцем.

Правова кваліфікація та превенція

За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження з приміткою «нещасний випадок». Наразі слідчі встановлюють усі обставини, що призвели до трагедії.

Цей випадок поповнив сумну статистику дитячого травматизму та загибелі на воді:

  • Рівненщина: водолази знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки неподалік річки. Раніше, 5 квітня, було знайдено тіло його молодшого брата.
  • Івано-Франківщина: У місті Тлумач на території трансформаторної підстанції було виявлено тіло 11-річної дитини.

Поліція закликає батьків та опікунів до посиленого контролю за дозвіллям дітей, особливо якщо поблизу домогосподарств розташовані водойми або об’єкти підвищеної небезпеки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Київ і Берлін погодили оборонний пакет на €4 млрд

ВАЖЛИВО

рф погрожує Європі та оприлюднила список «цілей»

ПОДІЇ

Ліквідатори ЧАЕС з Луганщини отримали чергову допомогу

ЛУГАНЩИНА

Чмирівська громада: підтримка ВПО, культурні проєкти, міжнародна співпраця

ЛУГАНЩИНА

Аварія на залізниці: зіткнулися Інтерсіті+ та приватний тепловоз

ВАЖЛИВО

Іран поновив блокаду Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Суд залишив під вартою ексміністра енергетики Галущенка

КРИМІНАЛ

“Князь Вещий Олег” під мікроскопом – ГУР показало новий російський БПЛА

ПОДІЇ

На Львівщині до ТЦК увірвалися невідомі люди

СУСПІЛЬСТВО

Вирок мешканцю Львівщини за зґвалтування 13-річної племінниці

КРИМІНАЛ

Літак AZAL збила російська ППО: москва офіційно визнала провину

ВАЖЛИВО

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя: руйнування у трьох районах

ВІЙНА

Туреччина готова до організації саміту на рівні лідерів

ПОЛІТИКА

«Військова екскурсія» Трампа та нові звинувачення НАТО

ВАЖЛИВО

Україна скасувала рекомендації утриматися від поїздок в Угорщину

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип