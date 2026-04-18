На Тернопільщині у водоймі втопився 4-річний хлопчик

У Тернопільській області зафіксовано трагічну загибель малолітньої дитини. 4-річний хлопчик втопився у ставку неподалік від власного помешкання. Попри зусилля рідних та лікарів, врятувати малюка не вдалося. Про це офіційно повідомили в обласній поліції.

Повідомлення про смерть дитини надійшло на спецлінію «102» від бригади екстреної медичної допомоги 17 квітня. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили хронологію подій того дня:

Час інциденту: близько 11:40.

Водойма завглибшки близько 70 сантиметрів, розташована за 100 метрів від подвір’я.

Мати хлопчика перебувала на роботі, бабуся була в будинку, а дідусь працював на городі. Дитина самостійно вийшла за межі подвір’я.

Як з’ясувалося пізніше, хлопчик і раніше проявляв інтерес до водойми та тікав туди гратися. Коли бабуся помітила відсутність онука, вона почала пошуки та невдовзі виявила його у ставку.

📢 «Відсутність онука помітила бабуся. За деякий час жінка виявила дитину у ставку глибиною близько 70 сантиметрів. Вона витягнула хлопчика з води, а дідусь намагався надати першу допомогу», — зазначають у поліції.

Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, проте серце дитини зупинилося. Загиблий був єдиною дитиною в родині, його батько наразі є чинним військовослужбовцем.

Правова кваліфікація та превенція

За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження з приміткою «нещасний випадок». Наразі слідчі встановлюють усі обставини, що призвели до трагедії.

1 з 3

Цей випадок поповнив сумну статистику дитячого травматизму та загибелі на воді:

Рівненщина: водолази знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки неподалік річки. Раніше, 5 квітня, було знайдено тіло його молодшого брата.

водолази знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки неподалік річки. Раніше, 5 квітня, було знайдено тіло його молодшого брата. Івано-Франківщина: У місті Тлумач на території трансформаторної підстанції було виявлено тіло 11-річної дитини.

Поліція закликає батьків та опікунів до посиленого контролю за дозвіллям дітей, особливо якщо поблизу домогосподарств розташовані водойми або об’єкти підвищеної небезпеки.