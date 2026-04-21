Канали на YouTube з рекламою казино обіцяють блокувати

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Державне агентство «ПлейСіті» офіційно оголосило про запуск стратегічної взаємодії з відеохостингом YouTube. Метою партнерства є оперативне виявлення та деактивація контенту, що містить незаконну рекламу азартних ігор. Про це пресслужба регулятора повідомила у вівторок, 21 квітня.

Завдяки налагодженим механізмам швидкого реагування, регулятору вже вдалося застосувати обмеження до кількох популярних ресурсів. Зокрема, під санкції потрапили канали з багатотисячною аудиторією.

📢 «Почали співпрацю з платформою YouTube для швидшого реагування та блокування незаконної реклами азартних ігор», — мовиться у повідомленні агентства.

Фото ілюстративне / PlayCity / 21.04.2026

📌 Статистика блокувань на цей час:

  • 🚫 Повне видалення: Заблоковано ютуб-канал, що налічував понад 3 тисячі підписників і спеціалізувався на популяризації азартних ігор.
  • 🎥 Очищення великих майданчиків: На каналі з аудиторією понад 133 тисячі фоловерів було ідентифіковано та видалено відеоматеріали з незаконною рекламою онлайн-казино.

📉 Прогнози та ризики для грального ринку

Ситуація з посиленням контролю відбувається на тлі тривожних прогнозів експертів АУОГБ. Аналітики попереджають про можливу рецесію у секторі легального гемблінгу.

⚠️ Ключові ризики на 2026 рік:
  • Обсяги грального ринку можуть скоротитися на третину протягом року.
  • 📈 Міграція аудиторії: Прогнозується, що щоквартально від 50 до 60 тисяч українців можуть переходити на незаблоковані російські платформи казино.
  • Посилення конкуренції з боку нелегальних операторів, які використовують обхідні шляхи для просування своїх послуг.

ℹ️ Фахівці «ПлейСіті» наголошують, що системна робота з YouTube є лише одним з етапів комплексного плану з мінімізації впливу незаконного ігорного бізнесу на українських користувачів. Наразі триває моніторинг інших сегментів цифрового простору для виявлення подібних порушень.

