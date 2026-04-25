Дніпро: загиблі та десятки поранених після масованих російських атак

Майже всю ніч проти 25 квітня тривала атака на Дніпро, яка супроводжувалася повторними вибухами та численними ударами. Про наслідки повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

Внаслідок другої хвилі обстрілів зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено чотириповерховий житловий будинок, а також об’єкт промислової інфраструктури.

☝️ За попередніми даними, спочатку повідомлялося про трьох поранених, однак уже за кілька хвилин їх кількість зросла до чотирьох — це жінки 41, 44 і 58 років та 41-річний чоловік.

📌 Станом на 6:00 кількість постраждалих зросла до шести. У місті зафіксовані пошкодження:

житлових будинків;

підприємств;

автомобілів;

торговельних об’єктів.

У місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація про обвалення цілого під’їзду багатоквартирного будинку. За цими даними, під завалами можуть перебувати люди, а руйнування оцінюються як значні.

📢 «Тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі, понівеченого ударом росіян. Імовірно, під завалами ще можуть перебувати п’ятеро людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються», – повідомив Олександр Ганжа.

Перед цим очільник ОВА зазначав, що обстріли міста тривають понад 10 годин. Унаслідок одного з ударів загорілася автозаправна станція, вогонь також перекинувся на три вантажівки.

☝️ Станом на ранок було відомо вже про 21 пораненого. Унаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також об’єкти бізнесу.

📢 «Троє загиблих. Ще одне тіло дістали рятувальники з під завалів будинку у Дніпрі, по якому поцілили росіяни цієї ночі. Надзвичайники продовжують розбирати руїни. Ще шукають людей», – додали в обласній військовій адміністрації.

За даними влади, у ніч на 25 квітня росія застосувала 47 ракет і 619 безпілотників різних типів. Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби перехопили більшість цілей.

Основним напрямком удару став Дніпро. Також під обстріли потрапили:

Харківська область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Одеська область;

Київська область.

📢 «Вже четверо загиблих у Дніпрі. 27 людей постраждали через нічну та ранкову атаки росіян на місто. Серед них – двоє дітей. Хлопчик 9 років на амбулаторному лікуванні. 17-річна дівчина – госпіталізована в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні ОВА.

Вже вранці російські війська знову завдали удару по місту. Пошкоджено ще один житловий будинок. Семеро людей отримали поранення, медики надають їм допомогу.

📢 «Одна людина загинула під час чергової атаки ворога на Дніпро. Понівечений багатоповерховий будинок. Росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі», – додав очільник ОВА.

🔁 Нагадаємо, у ніч на 23 квітня місто вже зазнало атаки безпілотниками. Тоді виникла пожежа у багатоповерхівці, було пошкоджено житлову забудову в різних районах. Внаслідок тих ударів загинули двоє людей, ще десятеро зазнали поранень.